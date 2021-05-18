İş arkadaşlarının ulaşamadığı şahıs evinde ölü bulundu

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Kocaeli’de yalnız yaşayan 52 yaşındaki Bahattin Karaboya evinde ölü halde bulundu.



Olay, Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 712. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş arkadaşları evinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Bahattin Karaboya’dan bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları Karaboya’nın evine gitti. Kapıdan yoğun bir koku geldiğini fark eden iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkon kapısını kırıp içeri girdiğinde 52 yaşındaki Bahattin Karaboya’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Karaboya’nın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemeleri sonrasında Dilovası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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