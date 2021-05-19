Kaçak midye avcılarına suçüstü Kaçak avlanan 150 çuval midyeyi denize döktüler

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yasak bölgede midye avcılığı yapan 3 şahsı suçüstü yakalayan polis ekipleri, ele geçirilen 150 çuval midyeyi yeniden denize döktü.

Edinilen bilgiye göre, Dilovası'nde bir teknenin kaçak midye avcılığı yaptığını belirleyen polis ekipleri tekneyi takibe aldı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait polis botuyla tekneye ulaşan ekipler, kaçak avcıları avlanırken suçüstü yakaladı. Kaçak avlanan M.S., Y.Ö. ve Y.T. isimli 3 şahsa para cezası kesen polis ekipleri, kaçak avlandığı belirlenen 150 çuval midyeyi ise yeniden denize döktü.

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