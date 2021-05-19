Körfez’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Körfez’de coşkuyla kutlandı.
Körfez’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi dolayısıyla Körfez Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen törenle kutladı. Programa, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Gökhan Güllüoğlu, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve STK temsilcileri ile başarılı sporcular katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Daha sonra ise bayram sebebi ile gösteri düzenlendi sonrasında ilçede faaliyet gösteren ve 20202021 yılları içerisinde düzenlenen ulusal ve uluslar arası müsabakalarda başarı elde eden amatör ve milli sporculara plaket takdim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.