FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ ve İzmir´de FETÖ/PDY´nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı´nın FETÖ/PDY´nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 muvazzaf jandarma astsubay, 1 görevden geçici uzaklaştırılan teğmen ile 4 askeri okul eski öğrencisi olmak üzere 7 şüpheli için gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri, Kocaeli ve İzmir´de şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-05-19 15:41:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.