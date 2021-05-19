Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´te Abdülaziz Eskin (65), evinin önünde otomobilini park ettiği sırada fren yerine gaza basınca apartmanın bahçesine düştü. Abdülaziz Eskin ve eşi kazayı yara almadan atlattı.
Olay öğleden sonra İzmit Şirintepe Mahallesi Güven Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Abdülaziz Eskin, 41 HP 023 plakalı otomobilini binanın önüne park etmeye çalıştığı sırada fren yerine gaza bastı. Aniden hareketlenen otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde mahsur kalan Abdülaziz Eskin ve eşi Duriye Eskin´i araçtan çıkardı. Ambulansta yapılan kontrollerinde yaralanmadıkları belirlenen çift, hastaneye gitmek istemedi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-05-19 18:24:17
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