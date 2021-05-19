Motosiklet tutkunları 19 Mayıs coşkusunu renklendirdi

Koceali’nin Gebze ilçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları, konvoy yaparak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Gebze Mustafa Paşa Mahallesi Mustafa Paşa Külliyesi Kent Meydanında 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Gebze belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün katılımlarıyla gerçekleşti. Etkinliğe katılanlar Gebze motosiklet kulüpleri üyeleri, konvoy yaparak kutlamalarda renkli görüntüler oluşturdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından motosikletlerin kortej halinde Gebze Kent Meydanından ayrılmaları sonrasında Gebze sokakları şenlendi.

Etkinlik kortej eşliğinde Gebze kent meydanından başlayarak Gebze'nin ana caddelerinde devam etti, orada. Darıca da devam eden kortej Eskihisar da sona erdi. Yaklaşık 110 motosikletli grubun katıldığı etkinlik vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

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