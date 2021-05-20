Çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, istihdamı artırmak ve zorunlu besin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı proje kapsamında, çiftçilere 15 bin AtakS yarka tavuk desteği sağlanacak.

Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen yüzde 50 hibeli “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında büyükşehir, çiftçilere en az 200, en çok 500 adet 1618 haftalık yaklaşık 15 bin AtakS yarka tavuk desteği sağlayacak. Başvuruların, 31 Mayıs tarihine kadar Kocaeli Fuarı içindeki Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne şahsen yapılması gerekiyor. Projeden yararlanmak isteyenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alacakları kanatlı tavuk işletme tescil belgesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek. Tavukların barınacağı alanların sandviç panel, çelik konstrüksiyon, tuğla, beton, briket, içi ve dışı yıkanabilir olması gerekiyor.



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