Tahtalı Göleti cazibe merkezi olacak

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tamamlanmasıyla birlikte bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek Tahtalı Göleti Doğa Park projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Derince’ye bağlı İshakçılar merkezli köylerde bölgeye değer katacak projeler hayata geçiriliyor. Başkan Aygün yönetiminde bir yandan bölgeye turizm ve ekonomik anlamda katkı sunacak olan tarımsal kalkınma hamlesi projesi hayata geçerken diğer taraftan Tahtalı Göleti’ni çekim merkezi yapacak olan Doğa Park projesinde de önemli adımlar atılıyor. Tahtalı Göleti Doğa Park projesine özel önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yolların tesviye edilip düzeltildiği, yeşil alanların düzenlendiği bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin inşa çalışmaları sürüyor. Tahtalı Göleti Doğa Park projesi için Nisan ayında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzalayan Başkan Aygün, bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aygün, “İlçemize değer katan projelerimizi hizmete sunmaya devam ediyoruz. Derincemiz’in incisi Tahtalı Göleti çevresine kazandıracağımız Doğa Park projemiz de bunlardan biri. Gölet çevresine inşa edeceğimiz kamp alanları, karavan park, günü birlik tesisler, kano alanı, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile bölgemizi cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

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