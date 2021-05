Bakan Varank: "İhracatımız ilk 4 ayda tüm zamanların rekorunu kırdı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İhracatımız ilk 4 ayda yaklaşık 69 milyar dolara ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı" "Böylesine zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başararak, dünya genelinden ayrışabilen birkaç ekonomiden biri oldu"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sanayi üretiminin yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,3 düzeyinde artarak, geçmiş yılı geride bıraktığını belirterek, "İhracatımız ise ilk 4 ayda yaklaşık 69 milyar dolara ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı. Böyle devam edersek İnşallah 2021 yılında da tahminleri aşan bir büyüme performansını ülke olarak yakalayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Duraline markası ile faaliyet gösteren firmanın, başarılı üretim ve ihracat performansını yeni bir yatırımla taçlandırdığını ifade eden Bakan Varank, "ABB metal alüminyum 30 farklı ülkeye yaklaşık 15 milyon dolar ihracat yapıyor. Yıllara sari 100 milyon liraya ulaşması beklenen bu yatırımla da üretimini yüzde 80, ihracat ve istihdamını ise yüzde 75 artırmayı hedefliyor" dedi.



"Alüminyum, çelikten sonra en çok üretilen malzeme oldu"

Alüminyumün hafifliği, kullanım kolaylığı, iletkenliği ve yüksek korozyon direnci ile talebi giderek artan bir ürün olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, giderek büyüyen bir pazarı olduğunu, bugün dünyada çelikten sonra en çok üretilen malzeme olduğunu, inşaattan otomotive, havacılıktan savunma sanayiine birçok alanda yoğun bir şekilde kullanıldığının altını çizdi.



"Muhalefet hala inanmıyor"

Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle global üretim ve ticarette son yüzyılın en sert daralmalarından birinin yaşandığını kaydeden Bakan Varank, "Üretim süreçlerinin ve tedarik zincirlerinin aksadığı bu dönemde hem hükümetler, hem de işletmeler oldukça zor bir sınavdan geçtiler. Dünya ekonomisi yüzde 3,3; uluslararası ticaret ise yüzde 8,5 düzeyinde daralma yaşadı. Böylesine zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başararak, dünya genelinden ayrışabilen birkaç ekonomiden biri oldu. Gelin görün ki, tüm dünya Türkiye’nin bu başarısını takdir ederken, muhalefet, uluslararası kuruluşların dahi teyit ettiği bu rakamlara hala inanamıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü siyasi başarı umutlarını hükümetimizin ve devletimizin aciz duruma düşmesine bağlamış durumdalar. Devlet batarsa, ekonomi çökerse kendilerini başarılı sayacaklar. Bu bakış açısı gözlerini o kadar köreltmiş ki, Türk sanayisinin geldiği aşamayı görmekten acizler" dedi.



"Her gün onları yalanlıyor"

'Gelsinler birlikte şu Kocaeli'ni bir gezelim' diyen Bakan Varank, "Türkiye’nin her bir şehrine yaydığımız organize sanayi bölgelerini, endüstri bölgelerini, teknoparkları ziyaret edelim. Biz siyaseti bir hizmet yarışı içerisindeyiz. İstiyoruz ki muhalefet bize alternatif çözüm önerileriyle gelsin, ülkemizin refahını nasıl artırırız? Bunun derdini taşısın. Ama maalesef karşımızda tek bildiği iş iftira atmak olan bir muhalefet anlayışı hâkim. Ne diyorlardı; "Türkiye’de Ak Parti iktidarında tek bir fabrika açılmadı" Türkiye’nin dört bir yanındaki OSBlere, sanayi alanlarına yayılmış binlerce fabrikamız aslında bunları her gün yalanlıyor. İşte bugün yeni bir sanayi yatırımın temelini atıyoruz. Muhalefet bunları görür mü? Elbette görmez. Onların gündeminde üretim yok, sanayi yok, istihdam yok. Ne var? Dedikodular var, iftiralar var, kirli ittifak pazarlıkları var. HDP’li isimleri bakan yapma planları var. HDP ile örtülü ittifaklarını artık açık açık savunuyor, kirli pazarlıklarını gün yüzüne çıkarıyorlar. Böyle bir zihniyetin Türkiye’nin milli güvenliği diye bir derdi olabilir mi? Buna siz inanıyor musunuz? Bu kafa emin olun iktidar olsa, terörle mücadele rafa kalkar, bırakın SİHAları tek bir küçük drone dahi teröristlerin üstüne göndermezler. Bakın hala dostlarının canı yanmasın diye bu kirli pazarlıklara ses etmeyen muhalefetin bazı ortakları var. Ama utanmadan sıkılmadan Sayın Cumhurbaşkanımızı Netenyahu’ya benzetme hadsizliğini sergileyebiliyorlar. Ne demişler; körle yatan şaşı kalkar. İttifak ortakları yüzünden bunların dilleri de emin ol Kandille uyumlu hale geldi. Milletimiz elbette bunları görüyor, vakti zamanı gelince de sandıkta muhalefetten hesabını soracak" diye konuştu.



"Son yılların en hızlı yatırım büyümesini gerçekleştirdi"

Gündemlerinin, Türkiye'nin üretimi ve kalkınması olduğuna dikkat çeken Varank, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin kaydettiği büyümenin bileşenlerinin incelendiğinde, en önemli pay sahiplerinin birinin imalat sanayisi olduğunun görüldüğünü söyledi. Varank, Türkiye'nin sanayi üretiminin haziran ayı ile birlikte pandemi öncesi seviyesini hızla yakaladığını belirterek, "Yılın ikinci yarısında bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artarak, G20 ülkeleri arasında en ön sıralarda yer aldı. Yüzde 94’ü imalat sanayi ürünlerinden oluşan ihracatımız da 2020 yılının ikinci yarısında bir önceki yıl seviyesini aşmayı başardı. En önemlisi ise Pandemi koşullarının hâkim olduğu bu dönemde, onca belirsizliğe rağmen yatırım talebi hız kesmeden devam etmesi. Bırakın hız kesmeyi son yılların en hızlı yatırım büyümesini gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.



"Tüm zamanların rekorunu kırdı"

Teşvik belgesi düzenlenen yatırım sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 86 artarak, 10 bin 478'e ulaştığını kaydeden Bakan Varank, "Bu belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı yüzde 45 artarak 249 milyar liraya, istihdam ise yüzde 49 artarak 302 bine ulaştı. İşte bugün temelini attığımız bu tesis de artan yatırım iştahının en somut göstergesi. Bizi en çok mutlu eden taraf ise üretimdeki artışın istihdama yansıdığını görmek. Son açıklanan kayıtlı istihdam verilerine göre sanayi sektörümüz pandemi döneminde yaklaşık 392 bin ilave istihdam oluşturdu. 1 yılda 392 bin. Tabi bu başarıda son 18 yılda inşa ettiğimiz planlı sanayi altyapısının, artan üretim çeşitliliğinin ve Türk sanayicisinin değişen şartlara hızla uyum sağlayabilme kabiliyetinin önemli bir payı var. Önümüze çıkan fırsatları çok iyi değerlendirdik. Özellikle Uzak Doğu’da yaşanan tedarik sıkıntılarını ve Avrupa'daki kapanmaların ortaya çıkardığı arz açığını doldurarak ülkemizin ihracatımızı artırdık. Uluslararası taahhütlerimizi bu dönemde eksiksiz yerine getirdik. Zor zamanlarda ortaya koyduğumuz bu gayret inşallah Türkiye’yi pandemi sonrası dönemin kazananı yapacak. Bunun ilk emarelerini 2021 yılının öncü verilerinde de görüyoruz. Sanayi üretimimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,3 düzeyinde artarak geçmiş yılı geride bıraktı. İhracatımız ise ilk 4 ayda yaklaşık 69 milyar dolara ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı. Biz 2021 yılını salgınla mücadeleyi kazandığımız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen bu olumlu tablo bizleri ziyadesiyle motive ediyor. Böyle devam edersek inşallah 2021 yılında da tahminleri aşan bir büyüme performansını ülke olarak yakalayacağız" ifadelerini kullandı.



Bakan Varank'tan yatırımcılara önemli çağrı

Bakan Mustafa Varank, alüminyum çubuk ve profil ürünlerinde Türkiye'nin dünyanın 4. büyük ihracatçısı konumunda olduğunu ifade ederek, tesis ettikleri yatırımcı dostu iş ortamı ve cazip desteklerle sektörün her zaman yanında olduklarını söyledi. Metal sektöründe faaliyet gösteren paydaşların sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne ilişkin Metal Sanayi Teknik Komitesinin çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bakan Varank, sektör adına yaptıkları çalışmalara ve programlara değindi. Konuşmasının sonunda yerli ve yabancı yatırımcılara çağrıda bulunan Varank, "Gelin ülkemizin sunduğu fırsatları değerlendirin, kapsamlı ve cazip yatırım teşvik sistemimizden istifade edin. Yatırımlarınızı ülkemizde yapın. Hem siz kazanın, hem de ülkemiz kazansın" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

