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Kocaeli’de 'Mavi Bayrak' sayısı 7’ye yükseldi

İHA

Kocaeli’de 'Mavi Bayrak' sayısı 7’ye yükseldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla Kandıra ilçesi Kovanağzı Plajına ‘Mavi Bayrak’ asmayı başardı. Kocaeli sahillerinde bu yıl 7 Mavi Bayrak dalgalanacak.
Çevre yatırımları kapsamında İzmit Körfezi’nin çevresini İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri ile donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atık suları arıtıyor. İzmit Körfezine atık suların akmasını engelleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ödül olarak İlk Mavi Bayrağını 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Plajı ile aldı. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında üçüncü Mavi Bayrağını Kerpe Plajı, 2017 yılında dördüncü Mavi Bayrağını Bağırganlı Halk Plajı, 2018 yılında ise beşinci Mavi Bayrağını Kumcağız Halk Plajı ile aldı. 2019 yılında ise Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı Mavi Bayrak aldı. Böylece Kocaeli’de Mavi Bayraklı plajların sayısı 6’ya yükselmişti. Kocaeli’ne son olarak 7. Mavi Bayrağı Kandıra Kovanağzı Plajı aldı.

Deniz suyu analizleri yapılıyor
Mavi Bayrak almanın yanı sıra korumakta önem arz ediyor. Bu kapsamda Mavi Bayraklı plajlar önemli kriterlere sahip. Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılıyor. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulunuyor. Sahillerde su sporları ile yüzme alanı ayrılarak, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanıyor. Plajlar 33 kriter esas alınarak Mavi Bayrak veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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