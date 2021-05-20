İzmit'te 2 katlı ev, alev alev yandı

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Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, 2 katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin sıçradığı yan taraftaki apartman dairesi de zarar gördü.

Topçular Mahallesi Bademli Sokak'ta Cemil Badem'e ait evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada rüzgarın etkisiyle alevler yan tarafta bulunan Akçakent-1 Sitesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katının balkonuna sıçradı. Su gider borusu ile plastik pencerelerin bir bölümü alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, apartman dairesinde de zarar oluştu.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-05-20 15:28:18



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