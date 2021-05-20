TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 0 - Hekimoğlu Trabzon: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup PlayOff yarı final ilk maçında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Yusuf Bozdoğan xx, Kamil Çetin xx
Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Musa Nizam xx, Batuhan Er xx (Yiğit dk. 87 ?), Murat Cem Akpınar xx, Semih Karadeniz xx, Gökhan Meral xx, Numan Çürüksu xx, Benhur Keser xx, İrfan Başaran xx (Yılmaz Özeren dk. 77 x), Dilaver Güçlü xx (Mervan Yusuf Yiğit dk. 68 x), Mesut Özdemir xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 77 x)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Hekimoğlu Trabzon: Abdüllaziz Demircan xx, Uğur Kuru xx, Samet Yalçın xx, Musa Aktaş xx (Mehmet Ak dk. 90 ?), Halil Tuna xx (Serkan dk. 81 ?), Ali Aytemur xx, Yasin Palaz xx, Bahadır Erol xx, Özkan Yıldırım xx (Miraç dk. 87 ?), Oğuz Kocabal xx, Batuhan Karadeniz xx (Mücahit dk. 81 x)
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Sarı kartlar: Halil İbrahim Tuna, Oğuz Kocabal (Hekimoğlu Trabzon)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.