Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçının ardından

2. Lig PlayOff Yarı Final 1. Maçı’nda karşı karşıya gelen ve golsüz beraberlikle biten KocaelisporHekimoğlu Trabzon maçının ardından teknik adamlar değerlendirmede bulundu.



“Tedbir alarak hücum şansımızı kısmen denedik”

Kendi sahasında oynayan ve Hekimoğlu Trabzon karşısında gol sessizliğini bozamayan Kocaelispor’un yardımcı antrenörü Turgay Karslı maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. Karslı maç değerlendirmesinde, “Oyuncularımızı kutluyorum. Etap etap turnuva oynuyoruz. Turnuva ekibiyiz. Her maçın kendi özelinde hikayesi olduğunu söylemiştim. Bu maçın genel değerlendirmesinde iyi oynadığımızı, rakibe saygı duyarak oynadığımızı, rakibin güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu bildiğimizi ve buna göre tedbir alarak hücum şansımızı kısmen denediğimizi söyleyebiliriz. Bu maçın hikayesinde skora yönelik davranışlar, argümanlar değerlendirilebilir. Bugün stratejik olarak bunlardan birkaç tanesini değerlendirdik. 00’lık skor ortada bir skor. Buranın avantajı olduğu kadar, oranın dezavantajı var. Değerlendirmek; oyuncularımızın kendine güven ve cesaret duygusunu ne kadar ortaya koymalarıyla alakalı. Bugün cesaretli oynadılar. Hafta oraya gittiğimizde hem skorun verdiği avantajı, hem kendi kalitemizi, hem de burada rakibe duyduğumuz saygıyı aynı şekilde orada görerek turu geçmeyi düşünüyoruz. Burada favori olan iki takımın mücadelesi var. Denk güçler olarak değerlendirelim. Doğru bir sıralamada, doğru bir final oynuyoruz. Hata yapan elenecek. Burada asgari müşterekte hata yapmamaya gayret ettik. Onların hatalarından olumlu sonuçlar üretmeye çalıştık. Keza onlar da bizim hatalarımızdan olumlu sonuç çıkarmaya çalıştı. Bu strateji oyunu. Bunun artık matematiği var. Biz o matematiğe göre planlama yapıyoruz. Skorun avantajı bugün bizden yanaysa onu korumak için her türlü oyunu orada planlamaya koyacağız” dedi.



“Burak Süleyman Trabzon’da olacak”

Bugünkü maç kadrosunda olmayan takımın sevilen oyuncusu Burak Süleyman’ın durumu ve ikinci maçta kadroda olup olmayacağına dair ise Turgay Karslı, “Yetişeceğini umuyorum. Bugün onu hem dinlendirme hem de sakatlığından dolayı korumak için değerlendirmedik. Önemli ve değerli bir oyuncumuz. Takımdaki her oyuncu değerli ama onun hücuma olan katkısı daha farklı. Trabzon’da oynayacağımız müsabakaya Burak ile seyahat edeceğiz” yanıtını verdi.



“Trabzon’dan iyi haberlerle geleceğiz”

PlayOff yarı final maçında 00 berabere kalan Kırşehir BelediyesporSakaryaspor maçıyla ilgili olarak da “Diğer maçtaki takımlar da aynı skorla bitirdiler. Benim buradan bir favori görmem doğru olmaz. Sonuca göre öngörü yapmak çok doğru değil ama biz hangisi olursa olsun bugünkü rakibimizi düşünüyoruz” diyen Karslı taraftara da “İkinci maç öncesinde olumlu şeyler düşündüğümü yürekten söyleyebilirim. Orada iyi haberleri heybemize doldurup sırtımıza yüklenip buraya geleceğiz. Ve burada bayram havasıyla, 28’inde final yeri de tespit edildiğinde, Körfez’deki rengarenk meşalelerle bu şampiyonluğu, şampiyon bir takımla, şampiyon kentle beraberce kutlayacağız inşallah” mesajını verdi.



Bayram Toysal: Kocaeli üst liglerde olmalı

Hekimoğlu Trabzon’un yardımcı antrenörü Bayram Toysal ise maçın ardından sözlerine Kocaelispor övgüsüyle başladı. Futbolculuğunda şampiyonluk yaşadığı Kocaelispor ve camia için Toysal, “Spor kamuoyunun bildiği gibi Kocaelispr’da 1,5 yıl futbol oynadım. Çok güzel günlerim geçti. Şampiyon olmuştum. Çok müthiş bir camia. Aslında buralarda değil, çok yukarılarda olmayı hak ediyor. Muhtemeldir ki çok da uzun sürmez. Yukarılarda illa ki göreceğiz. Bu kadar güzel bir ambiyansın, bu kadar güzel yönetilen bir kulübün kesinlikle üst liglerde olması lazım. Ben burayı hep güzel hatırlıyorum. Şampiyonluk yaşadık, güzel dostlar biriktirdik. Kocaelispor kendi sahasında ve deplasmanda özellikle 2.bölgede kaptığı toplarla defans arkasına attığı uzun toplar ve araya derinlemesine verdiği toplarla etkili olmaya çalışan bir takım. Bunu yapabilecek etkin ve yetenekli oyuncuları var. Bundan 1,5 ay önce oynadığımız lig maçında net analimiz olmuştu. Bu maçtan önce de az zamanımız olsa da analizimizi iyi yapmış olduğumuz müsabaka oynadık. Ciddi pozisyon vermedik. Üretmeye çalıştılar, ısrarlı bir şekilde biz de kapatmaya çalıştık. Biz geriden etkin oyun kurarak geçişleri yapmaya çalıştık. 1’den 2’ye, 2’den 3’e. 1’den 2’ye gayet istediğimiz gibiydi. İkinci bölgede yön değiştirmeyi biraz daha iyi yapabilseydik, maç biraz daha farklı olabilirdi. Kocaelispor’u zaman geçtikçe daha çok yorabilirdik ama deplasmanda, bu ambiyansta, önemli bir takıma karşı kolay değil. Geçiş oyununda 3. bölgede atakları biraz daha iyi sonuçlandırabilseydik, daha üretken olabilseydik çok net skorla dönebilirdik. İki takımın da dengeli oyunu, çok ciddi pozisyonların olmadığı, kısır bir maçtı. Kocaelispor çok önemli ayaklara sahip ama biz de çok iyi bir takımız. Hekimoğlu Trabzon’da inanılmaz iyi bir yapılanma var. İleriye dönük olarak takımın ve yönetimin müthiş bir beklentisi var. O yüzden buradayız. Yukarılarda olmak için elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. İki takım da çok ciddi sistemle oynuyor, çok önemli kurgusu var. İkinci maç ev sahibi olmanın avantajını kullanıp inşallah finale çıkarız. Oraya gidecek iki takımdan hangisi olursa üzülmeyeceğiz. Çünkü iki tane çok müthiş yapılanan kulüp. Umarım çıkan biz oluruz" dedi.

