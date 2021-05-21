Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçının ardından

İHA

Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçının ardından

2. Lig PlayOff Yarı Final 1. Maçı’nda karşı karşıya gelen ve golsüz beraberlikle biten KocaelisporHekimoğlu Trabzon maçının ardından teknik adamlar değerlendirmede bulundu.

“Tedbir alarak hücum şansımızı kısmen denedik”
Kendi sahasında oynayan ve Hekimoğlu Trabzon karşısında gol sessizliğini bozamayan Kocaelispor’un yardımcı antrenörü Turgay Karslı maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. Karslı maç değerlendirmesinde, “Oyuncularımızı kutluyorum. Etap etap turnuva oynuyoruz. Turnuva ekibiyiz. Her maçın kendi özelinde hikayesi olduğunu söylemiştim. Bu maçın genel değerlendirmesinde iyi oynadığımızı, rakibe saygı duyarak oynadığımızı, rakibin güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu bildiğimizi ve buna göre tedbir alarak hücum şansımızı kısmen denediğimizi söyleyebiliriz. Bu maçın hikayesinde skora yönelik davranışlar, argümanlar değerlendirilebilir. Bugün stratejik olarak bunlardan birkaç tanesini değerlendirdik. 00’lık skor ortada bir skor. Buranın avantajı olduğu kadar, oranın dezavantajı var. Değerlendirmek; oyuncularımızın kendine güven ve cesaret duygusunu ne kadar ortaya koymalarıyla alakalı. Bugün cesaretli oynadılar. Hafta oraya gittiğimizde hem skorun verdiği avantajı, hem kendi kalitemizi, hem de burada rakibe duyduğumuz saygıyı aynı şekilde orada görerek turu geçmeyi düşünüyoruz. Burada favori olan iki takımın mücadelesi var. Denk güçler olarak değerlendirelim. Doğru bir sıralamada, doğru bir final oynuyoruz. Hata yapan elenecek. Burada asgari müşterekte hata yapmamaya gayret ettik. Onların hatalarından olumlu sonuçlar üretmeye çalıştık. Keza onlar da bizim hatalarımızdan olumlu sonuç çıkarmaya çalıştı. Bu strateji oyunu. Bunun artık matematiği var. Biz o matematiğe göre planlama yapıyoruz. Skorun avantajı bugün bizden yanaysa onu korumak için her türlü oyunu orada planlamaya koyacağız” dedi.

“Burak Süleyman Trabzon’da olacak”
Bugünkü maç kadrosunda olmayan takımın sevilen oyuncusu Burak Süleyman’ın durumu ve ikinci maçta kadroda olup olmayacağına dair ise Turgay Karslı, “Yetişeceğini umuyorum. Bugün onu hem dinlendirme hem de sakatlığından dolayı korumak için değerlendirmedik. Önemli ve değerli bir oyuncumuz. Takımdaki her oyuncu değerli ama onun hücuma olan katkısı daha farklı. Trabzon’da oynayacağımız müsabakaya Burak ile seyahat edeceğiz” yanıtını verdi.

“Trabzon’dan iyi haberlerle geleceğiz”
PlayOff yarı final maçında 00 berabere kalan Kırşehir BelediyesporSakaryaspor maçıyla ilgili olarak da “Diğer maçtaki takımlar da aynı skorla bitirdiler. Benim buradan bir favori görmem doğru olmaz. Sonuca göre öngörü yapmak çok doğru değil ama biz hangisi olursa olsun bugünkü rakibimizi düşünüyoruz” diyen Karslı taraftara da “İkinci maç öncesinde olumlu şeyler düşündüğümü yürekten söyleyebilirim. Orada iyi haberleri heybemize doldurup sırtımıza yüklenip buraya geleceğiz. Ve burada bayram havasıyla, 28’inde final yeri de tespit edildiğinde, Körfez’deki rengarenk meşalelerle bu şampiyonluğu, şampiyon bir takımla, şampiyon kentle beraberce kutlayacağız inşallah” mesajını verdi.

Bayram Toysal: Kocaeli üst liglerde olmalı
Hekimoğlu Trabzon’un yardımcı antrenörü Bayram Toysal ise maçın ardından sözlerine Kocaelispor övgüsüyle başladı. Futbolculuğunda şampiyonluk yaşadığı Kocaelispor ve camia için Toysal, “Spor kamuoyunun bildiği gibi Kocaelispr’da 1,5 yıl futbol oynadım. Çok güzel günlerim geçti. Şampiyon olmuştum. Çok müthiş bir camia. Aslında buralarda değil, çok yukarılarda olmayı hak ediyor. Muhtemeldir ki çok da uzun sürmez. Yukarılarda illa ki göreceğiz. Bu kadar güzel bir ambiyansın, bu kadar güzel yönetilen bir kulübün kesinlikle üst liglerde olması lazım. Ben burayı hep güzel hatırlıyorum. Şampiyonluk yaşadık, güzel dostlar biriktirdik. Kocaelispor kendi sahasında ve deplasmanda özellikle 2.bölgede kaptığı toplarla defans arkasına attığı uzun toplar ve araya derinlemesine verdiği toplarla etkili olmaya çalışan bir takım. Bunu yapabilecek etkin ve yetenekli oyuncuları var. Bundan 1,5 ay önce oynadığımız lig maçında net analimiz olmuştu. Bu maçtan önce de az zamanımız olsa da analizimizi iyi yapmış olduğumuz müsabaka oynadık. Ciddi pozisyon vermedik. Üretmeye çalıştılar, ısrarlı bir şekilde biz de kapatmaya çalıştık. Biz geriden etkin oyun kurarak geçişleri yapmaya çalıştık. 1’den 2’ye, 2’den 3’e. 1’den 2’ye gayet istediğimiz gibiydi. İkinci bölgede yön değiştirmeyi biraz daha iyi yapabilseydik, maç biraz daha farklı olabilirdi. Kocaelispor’u zaman geçtikçe daha çok yorabilirdik ama deplasmanda, bu ambiyansta, önemli bir takıma karşı kolay değil. Geçiş oyununda 3. bölgede atakları biraz daha iyi sonuçlandırabilseydik, daha üretken olabilseydik çok net skorla dönebilirdik. İki takımın da dengeli oyunu, çok ciddi pozisyonların olmadığı, kısır bir maçtı. Kocaelispor çok önemli ayaklara sahip ama biz de çok iyi bir takımız. Hekimoğlu Trabzon’da inanılmaz iyi bir yapılanma var. İleriye dönük olarak takımın ve yönetimin müthiş bir beklentisi var. O yüzden buradayız. Yukarılarda olmak için elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. İki takım da çok ciddi sistemle oynuyor, çok önemli kurgusu var. İkinci maç ev sahibi olmanın avantajını kullanıp inşallah finale çıkarız. Oraya gidecek iki takımdan hangisi olursa üzülmeyeceğiz. Çünkü iki tane çok müthiş yapılanan kulüp. Umarım çıkan biz oluruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapalı fabrikada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Kapalı fabrikada çıkan yangın korkuttu
Kamyonun kasası bir anda açıldı, piknik tüpleri yola savruldu D100 karayolunda faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Kamyonun kasası bir anda açıldı, piknik tüpleri yola ...
Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0
YEREL HABERLER Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 0 - Hekimoğlu Trabzon: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 0 - Hekimoğlu ...
Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçı 15 dakika geç başladı
YEREL HABERLER Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçı 15 dakika geç ...
TFF temsilcisi müsaade etmedi, maç 15 dakika geç başladı
YEREL HABERLER TFF temsilcisi müsaade etmedi, maç 15 dakika geç ...
Su alan teknede mahsur kalan 2 kişiyi deniz polisi kurtardı
YEREL HABERLER Su alan teknede mahsur kalan 2 kişiyi deniz polisi ...
Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti Yatta kutlama yapan iki arkadaş, denizin ortasında mahsur kaldı
YEREL HABERLER Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı ...
Hemşiresi darp edilirken araya giren doktor o anları anlattı "Çocuğumun canını yaktın" diyerek ortalığı birbirine kattı Doktor Yılmaz Aydın: "Kişi aşırı derecede alkollüydü, ayakta duramayacak şekilde alkollüydü"
YEREL HABERLER Hemşiresi darp edilirken araya giren doktor o anları ...
2 katlı ev alev alev yandı, başka dairelere de zarar verdi 2 katlı evde korkutan yangın
YEREL HABERLER 2 katlı ev alev alev yandı, başka dairelere de zarar ...
İzmit'te 2 katlı ev, alev alev yandı
YEREL HABERLER İzmit'te 2 katlı ev, alev alev yandı
Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu Çocuğunun canını yaktığı iddiasıyla hemşire ve doktora saldırdı Tıp merkezindeki arbede güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu ...
Kardeş Eller Ramazan’da binlerce vatandaşa uzandı
YEREL HABERLER Kardeş Eller Ramazan’da binlerce vatandaşa uzandı
Kocaeli'de ev yangını, müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de ev yangını, müdahale sürüyor
Bakan Varank: Devlet batarsa, ekonomi çökerse kendilerini başarılı sayacaklar
YEREL HABERLER Bakan Varank: Devlet batarsa, ekonomi çökerse ...
Kitap Kahve için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Kitap Kahve için imzalar atıldı
Kocaeli’de 'Mavi Bayrak' sayısı 7’ye yükseldi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 'Mavi Bayrak' sayısı 7’ye yükseldi
Başkan Büyükakın: "Kocaeli hızla büyümeye devam ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Kocaeli hızla büyümeye devam ...
2 aydır haber alınamayan şahıs evinde de bulunamadı
YEREL HABERLER 2 aydır haber alınamayan şahıs evinde de bulunamadı
Dolu yağışından zarar gören çiftçilerin zararları karşılanacak
YEREL HABERLER Dolu yağışından zarar gören çiftçilerin zararları ...
Bakan Varank: "İhracatımız ilk 4 ayda tüm zamanların rekorunu kırdı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İhracatımız ilk 4 ayda yaklaşık 69 milyar dolara ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı" "Böylesine zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başararak, dünya genelinden ayrışabilen birkaç ekonomiden biri oldu"
YEREL HABERLER Bakan Varank: "İhracatımız ilk 4 ayda tüm zamanların ...
Başarılı sporculara Türk bayrağı ve Kocaelispor forması
YEREL HABERLER Başarılı sporculara Türk bayrağı ve Kocaelispor ...
Tahtalı Göleti cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Tahtalı Göleti cazibe merkezi olacak
İzmit Körfezi’nde 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’nde 50 günde 150 ton deniz salyası ...