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Mesleğinden vazgeçtiği hobisi ile Türkiye’de bir ilki başardı Bilgisayar programcısı genç kadın ördüğü duvar halıları ile evleri süslüyor Kendi yorumunu kattığı duvar halıları yeni meslek sahibi yaptı

İHA

Mesleğinden vazgeçtiği hobisi ile Türkiye’de bir ilki başardı Bilgisayar programcısı genç kadın ördüğü duvar halıları ile evleri süslüyor Kendi yorumunu kattığı duvar halıları yeni meslek sahibi yaptı

Kocaeli’de mezun olduğu bilgisayar programcılığında iş bulamayan 26 yaşındaki ev hanımı Ebru Kaymakçılar, hobi olarak başladığı makrome tekniği ile Türkiye’de ilk olan duvar halılarını üreterek satmaya başladı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ebru Kaymakçılar, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olduktan sonra alanında iş bulamayınca makrome ipi ile süs eşyaları tasarlamaya ve üretmeye başladı. Makromeden ayna, kırlent gibi ürünler tasarlamaya başlayan Kaymakçılar, bir süre sonra internet üzerinden izlediği yabancı bir kadından ilham alarak duvar halıları yapmaya başladı. Türkiye’de bir ilki başararak duvar halıları ören Kaymakçılar, özel siparişlerle 1 ayda tamamladığı halılarla evleri süslüyor.

“Alnımın akıyla çıktığımı düşünüyorum”
Yaptığı işten keyif aldığını ve başardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ebru Kaymakçılar, “Kendi alanımda iş bulamadığım için makrome el işçiliği ile olan bir işe başvuru yaptım yani daha doğrusu internette birçok araştırmalar yaptım neden ben yapamayayım dedim. O şekilde yolumu çizmeye karar verdim ve yoluğumu çizdiğim için de mutluyum, makrome yaptım. İplerle olan düğümü yani olan bağlılığım beni çok mutlu etti. Herkes yapıyor ve bende şu huy var herkesin yaptığını yapmayı sevmiyorum daha farklı hep kendimden kattığım bir şeyleri yapmayı seviyorum ve makrome duvar halısı yapmaya başladım. Duvar halısında yurtdışında yapan bir bayanı ilham alarak ben neden yapamayayım? Her zaman sorduğum soru kendime ben neden yapamayayım? Ve Elhamdülillah çıkardım, alnımın akıyla çıktığımı düşünüyorum. Mutluyum çıkardığıma da” dedi.

“Otellerde, merdiven boşluğunda, evin duvarlarında kullanılabilir”
Ördüğü halıların otel ve evleri süslemek isteyenlerin halılarına ilgi gösterdiğini söyleyen Kaymakçılar, “Makrome ipi değil bu kullandığım kordon ipi kullanıyorum ben. Biraz daha kalın, biraz daha naylonsu ip ve kirlenmez kolay kolay ancak istersek biz kadınlar temizliğe çok düşkün olduğumuz için ister istemez acaba temizliği nasıl olur diye soranlar oluyor. Temizliği de toz bezi püskülü olarak üzerinden toz alabiliriz ayda bir kere, haftada bir kere nasıl içimize siniyorsa. Onun haricinde yine içimize sinmiyorsa kuru temizlemeye vererek temizlenebilir. Oteller olabilir, merdiven boşluğu olabilir, evimizin bir duvar köşesi mesela boştur yüksek tavanlı olan evler mesela genelde çok şikayetçidir acaba bu boş duvarı nelerle doldurabiliriz diye. Bu makromeleri kullanabiliriz” diye konuştu.

“Duvar halısı deyince bana diyorlar ki yere serilen bir halı mı?”
Vatandaşların ördüğü ürünün duvar halısı olduğunu öğrendiklerinde bazen şaşırdıklarını belirten Kaymakçılar, “İnsanlar ilk başta şaşırıyorlar bunun ne olduğunu anlayamıyorlar hatta ben duvar halısı deyince bana diyorlar ki yere serilen bir halı mı? En çok eğlendiğim, güldüğüm soru buydu yere mi serilecek diye. Talebimiz oluyor farklı renklerden. Pandemi sürecinden dolayı iplerimizi temin edemedik. İnşallah onları temin ettikten sonra siparişlerimizi yapıp göndereceğiz. İstenilen her ölçüde yapıyoruz. Her şekilde temin ediyoruz yeter ki müşterilerimiz memnun kalsın, onların evleri güzelleşsin. Fiyatları normalde 2.90 uzunluğu, 1.70 santimetre genişliği olanlara 5 bin civarında fiyat veriyoruz. Bazen pahalı buluyorlar daha ne kadar indirebilirim onu da düşünüyorum acaba diyorum emeğimi mi yok saysam diye sanırım öyle olacak. Yeter ki alsınlar diye” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de yapılan ilk duvar halısı yaptım”
Yaptığı duvar halısının Türkiye’de ilk olduğunu ve bu yüzden gururlu olduğunu ifade eden Kaymakçılar, “Yaklaşık 3 ay içerisinde başladım duvar halısına. Genelde çoğu siparişlerimiz makrome ayna, makrome duvar panosu, kırlentler, ranırlar hatta çocuk odaları kapı süslerimiz. Genelde onlar üzerinden çok sipariş alıyoruz. Bu küçük şeyler beni uğraştırıyormuş gibi geliyordu o yüzden daha farklı bir şey çıkarmak istedim ve makrome Türkiye’de yapılan ilk duvar halısı yaptım. Bileğimin gücüyle yaptığım bir şey ve Türkiye’de bir ilk olması ayrıca beni çok onurlandırıyor, gururlandırıyor. Yapım aşamasında bana iplerin gelmesi 15 gün, geldikten sonra da ofisimde çalışırken de ip kesimi 1 hafta sürüyor, 15 gün daha bana yapım aşaması süresi oluyor” diye konuştu.

“Her zaman eşimin destekçisiyim”
Eşinin her zaman yanında olduğunun altını çizen Mehmet Kaymakçılar ise şöyle konuştu: “Kendi işimden geri kalan zamanda eşimin yanındayım. Her zaman eşimin destekçisiyim. Eşim neyi isterse, neyi görüyorsa daha güzelini yapıyor her zaman yaklaşık 1 buçuk sene oldu evliliğimiz. Eşimin her zaman destekçisiyim, arkasındayım bu makrome duvar halıları da Türkiye’de bir ilk. Görmüş olduğunun daha güzelini yapıyor her zaman ondan yana şüphem yok her zaman onun yanındayım. İşimden kalan zamanlarda da ben de elimden geldiği kadarıyla ona yardımcı olmaya çalışıyorum, kargolama işlerinde yardımcı olmaya çalışıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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