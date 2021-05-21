Komeksepeti görevlilerine eğitim verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren komeksepeti.com görevlilerine Eticaret alanında "Yeni Nesil Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi" verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nın (KOMEK) yeni nesil eticaret kapısı olan komeksepeti.com alışveriş sitesini daha iyi yerlere taşımak için çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda, Leyla Atakan Kültür Merkezi Toplantı Salonunda eğitim programı düzenlendi. Eğitimi, Eticaret uzmanı Ahmet Neca Gökgül verdi. Kursiyerleri Eticaret uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek ve bu ticaret araçları hakkında bilgi vermek amacıyla verilen eğitimde, komeksepeti.com adresinin içeriği ve gelecek planlaması anlatıldı. Eğitimde ayrıca bir tıkla dünyaya açılan KOMEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde nasıl alıcıya ulaştırılır gibi pazarlama ve reklam yöntemleri anlatıldı.



Covid19, Eticareti yaygınlaştırdı

Bir haftalık eğitimde, küresel ekonomide önemi ve kullanımları gittikçe artan, özellikle yeni tip korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri nedeniyle alışveriş hacimlerinde yüksek artışlar görülen Eticarette, tüketiciler için sunduğu büyük avantajlar konuşuldu. Yenidünya düzeninde işletmelerin geleneksel pazarlama ve satış yöntemlerinin yanı sıra dijital ortamda da var olabilmeleri gerektiğinin önemi belirtildi.



Sosyal medya ve Eticaret

Eğitimde KOMEK kursiyerlerini komeksepeti.com adresini daha çok kullanmaya yönlendirerek Eticaret araçları hakkında daha bilgili olmaları için yönlendirmeler yapılması gerektiği ifade edildi. Reklam ve pazarlama alanında özellikle sosyal medya ve dijital reklam araçlarının kullanımı hakkında bilgi veren Neca Gökgül, komeksepeti.com adresinin geleceği, dijital anlamda atılan önemli adımlara bağlı olduğunu belirtti.



A'dan Z'ye ticaret

Ayrıca, kişisel verilerin korunması düzenlemesi, E ticaret sitesinin kurulumu, ödeme ve lojistik entegrasyonları, stok yönetimi, reklam modelleri gibi teknik konuları da ele alındı. Eİhracat modelleri, satış sonrası süreçler, sistemin lojistik, kargo, depolama süreçleri ile entegrasyonu ve maliyetlerine yönelik örnekler aktarıldı. Ayrıca, Eihracatta pazar genişletilmesi, lojistik ve gümrük süreçleri, vergi hukuku, Evatandaşlık hakkında bilgiler verildi.



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