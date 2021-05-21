Milli sporcu 7. kez Avrupa finalinde

6 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Kocaeli Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün milli sporcusu Eray Şamdan, Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda adını finale yazdırdı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü formasıyla başarılara imza atan Eray Şamdan, önceki gün Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda tatamiye çıktı. Genç yaş kategorilerinde 6 kez Avrupa Şampiyonu olan Şamdan, 7. Avrupa finalini büyükler kategorisinde elde etti. Pandemi kuralları çerçevesinde Hırvatistan’ın Porec şehrinde yapılan şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan Şamdan, pazar günü yapılacak finale yükselmeyi başardı.



Hedef 7. Avrupa şampiyonluğu

Avrupa’nın seçkin sporcularının katıldığı şampiyonanın eleme turlarında ilk olarak Macar Andras Kiss Laszlo’yu 41 mağlup eden Şamdan, ikinci turda Arnavut Orges Arifi’yi 11 eşitlikle sona eren maçta hakem kararıyla geçerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Rus Iurik Ogannisian’ı 41 yenen milli yıldız, yarı finalde ise İtalyan Danilo Greco ile eşleşti. Oldukça rahat bir maç çıkaran Şamdan, rakibini 71 mağlup ederek finale yükseldi.



Pazar günü final heyecanı

Pazar günü yapılacak final müsabakasında Letonyalı Kalvis Kalnins ile eşleşen Şamdan, tatamiye 7. Avrupa şampiyonluğu parolasıyla çıkacak. Genç yaş kategorilerinde elde ettiği derecelerle rekorlar kıran, Türkiye’nin olimpiyat umudu olan Şamdan, önümüzdeki ay Fransa’da yapılacak olimpiyat elemeleri öncesi de büyük moral kazandı. Genç sporcunun teknik direktörü ve babası Adnan Şamdan da tebriklerini ileten herkese teşekkür ederek, pazar günü Türkiye'ye altın madalyayı getireceklerini söyledi.



Başkandan tebrik

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek, finalde altın madalya beklediklerini söyledi. Spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüzün sporcusu olan ve hem ilçemizin hem de ülkemizin gururu olan Eray kardeşimi bir kez daha tebrik ediyorum. İnanıyorum ki finalde de kazanarak altın madalyayı alacak ve bir kez daha Avrupa Şampiyonu olacak. Bu yolun sonunun olimpiyat olacağına yürekten inanıyorum. Bizler Darıca Belediyesi olarak her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Başta sporcumuzu olmak üzere antrenörüne ve kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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