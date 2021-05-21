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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük'te atık konteynerleri yenileniyor

İHA

Gölcük'te atık konteynerleri yenileniyor

Gölcük Belediyesi, katı atık konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor.
İlçedeki yaya üst geçitlerini ve çeşitli araçları kendi ekipmanı ve imal ettikleri malzemelerle yenileyen Gölcük Belediyesi, katı atık konteynerlerini de benzer bir çalışma yaparak yeniliyor. Bu kapsamda, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, zamanla yıpranan ve hasarlar oluşan katı atık konteynerlerinin tüm bakım ve onarımını yaparak, yeni bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Tekerlekleri yenilenen katı atık konteynerinde oluşan hasarlar da onarılıyor, son olarak da boyaları yapılıyor. Böylelikle kullanım ömrünü tamamlanmamış konteynerler tekrar kullanıma sunularak tasarruf sağlanıyor. Ekonomik ömrünü tamamlayanların ise malzemeleri kullanılması suretiyle, yenileri ile değiştiriliyor.

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