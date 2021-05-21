Araştırma görevlisi, ölü bulundu

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Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü´nde araştırma görevlisi olan Cüneyt Yılmaz (42), evinde ölü bulundu.

Yahya Kaptan Mahallesi´ndeki evinde yalnız yaşayan, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi Cüneyt Yılmaz´a ulaşamayan yakınları, polise başvurdu. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından eve girerken, Cüneyt Yılmaz´ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yılmaz´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Rahatsızlık geçirdiği değerlendirilen Cüneyt Yılmaz´ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2021-05-21 12:55:59



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