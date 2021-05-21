KTO Başkanı Öztürk, "Enerjide ÖTV artışı zora sokuyor"

Enerji ve lojistik komite toplantısında konuşan Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk, "Enerjide ÖTV artışı, ulaşım ve lojistik sektörünü zora sokmaktadır" dedi.

KTO enerji ve lojistik komite toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Covid19 sürecinin lojistik ve enerji sektörüne olan etkileri görüşüldü. Enerjideki ÖTV artışının etkilerine değinen Başkan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Enerjide ÖTV artışı, ulaşım ve lojistik sektörünü zora sokmaktadır. Yakıttaki ÖTV artışı ülkemizdeki mevcut ekonomik daralma ve pandemi etkisiyle zorda olan sektörün sıkıntılarını artırmış ve sürdürülebilirliğini azaltmıştır. Ulaşım sektöründe pandemiden dolayı gelen yasaklar ve azaltılmış yolcu düzeni sektörü zor durumuna düşürmüştü. Lojistik sektöründe döviz yükselişi ile artan araç yedek parça ve lastik giderleri gibi kalemlerdeki artış lojistik sektöründeki maliyetleri verilen hizmet maliyetlerinin çok üzerine çıkarmıştır. Bu durum sektörün hem zarar etmesi, hem de sürdürülebilirliğini imkânsız hale getirmektedir. Üreticinin lojistik sektöründeki maliyet artışları sebebiyle tüketiciye sunduğu fiyatlarda ciddi artışlar oluşmakta olup dünya ile rekabeti azalmaktadır. Ulaşım ve lojistik sektöründe daha uygun araç alımı ve uygun yakıt tedariği sağlanmalıdır, bu alandaki ÖTV veya çeşitli vergiler düşürülerek üreticimizin, tacirimizin, esnafımızın önü açılmalıdır"



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