TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor:76 - Semt 77 Yalovaspor:73

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Türkiye Basketbol Ligi playoff karşılaşması ikinci maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, evinde karşılaştığı Semt 77 Yalovaspor’u 7673 mağlup ederek seride durumu 11’e getirdi.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Turgut Işık xx, Ozan Gönen xx

KBB Kağıtspor: Can Altıntığ xxx 26, Mert Ulutaş xx 7, Horace Gilbert Spencer xx 8, Sertan İbrahim Sarı xxx 10, Keshun Deion Sherrill xxx 23, Burak Şaşmaz, Burak Can Dilmaç, Bora Hun Paçun, Hakan Şanli x 2

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Semt 77 Yalovaspor: Lamont Da Sean Jons xxx 21, Ali Berkan Özçiftçi x 6, Şahin Ekmen xxx 16, Yancy Deringer Gates xx 8, Ali Işık x 3, İsmail Kerem Gülmez x 2, Hüseyin Akın Kandemir x 4, Melih Kapucu x 2, Tuna Han Dikmen xx 8, Sercan Topçu x 3

Başantrenör: Halit Recep Hakan Yavuz

1. Periyot: 2618(Semt 77 Yalovaspor lehine)

Devre: 4132 (Semt 77 Yalovaspor lehine)

3. Periyot: 5652 (Semt 77 Yalovaspor lehine)

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