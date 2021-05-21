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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez’de esnafa ikinci destek paketi

İHA

Körfez’de esnafa ikinci destek paketi

Körfez Belediyesinde Mayıs ayı meclisinin oturumunda görüşülen esnafa yardım paketi oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl esnaflara yapılan biner TL’lik yardımı bu yıl da yapacak.
Körfez Belediyesi Mayıs ayı meclisi ikinci oturumunda görüşülen esnafa yardım paketi, oy birliği ile kabul edildi. İlk oturumda mecliste grubu bulunan tüm partiler ortak önerge vererek esnafa yardım yapılmasını gündeme getirdi. Meclisteki ilgili komisyonlar çalışmasını tamamlarken karar, oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl esnafa yapılan biner TL’lik yardım bu yıl da yapılacak.
Komisyonlar tarafından belirlenen kriterler meclis üyelerine aktarıldı. Kriterlere uyan, tam ve kısmi kapanma sürecinde mağduriyet yaşayan esnafa biner TL’lik yardım yapılması oy birliği ile kabul edildi. Başvurular belediyenin web sitesi üzerinden oluşturulacak link üzerinden gerçekleştirilecek.
Yapılan yardımın esnafı az da olsa rahatlatacağını belirten Başkan Şener Söğüt, “Pandeminin etkilerini esnafımız şiddetli bir şekilde hissediyor. Hükümetimiz de bu konuda güzel bir destek paketi açıkladı. Büyükşehir belediyemizin de yardımı var. Tabi ki bunlar yetmez. Asla yaraları tam manasıyla sarmayacaktır ama can suyu olması sebebiyle biraz olsun nefes aldıracaktır” dedi.

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