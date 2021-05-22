Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü Türkiye’nin gelecek hedefleri trafo duvarlarında sanata dönüştü Trafolara çizilen resimler geçmiş ve gelecekten mesajlar veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü Türkiye’nin gelecek hedefleri trafo duvarlarında sanata dönüştü Trafolara çizilen resimler geçmiş ve gelecekten mesajlar veriyor

İHA

Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü Türkiye’nin gelecek hedefleri trafo duvarlarında sanata dönüştü Trafolara çizilen resimler geçmiş ve gelecekten mesajlar veriyor

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Türkiye’nin gelecek hedefleri arasında bulunan uzay, yerli ve milli otomobil olan TOGG ve daha pek çok simgesel öge, ilçe genelindeki eskiyen trafolara resmedildi. Sanatçıların tuval edasıyla kullandığı trafo duvarları birer sanat eserine dönüştü.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, eskiyen ve kötü bir görünüme sahip olan trafo binaları, örnek bir projeyle tuvale dönüştürülerek renklendirildi. Çayırova Belediyesinin gerçekleştirdiği proje kapsamında 25 noktada bulunan elektrik trafolarının üzerine Türkiye’nin yarım kalan en büyük hayali olan ve 2023 yılında yollarda olacak yerli ve milli otomobil TOGG ve Türkiye’nin en önemli gelecek hedeflerinden olan uzay ve astronot resimleri işlendi. Trafolarda Çanakkale Zaferi’nin seyrini değiştiren kahramanlardan bir tanesi olan Seyit Onbaşı, bağımsızlığın sembolü olan Türk bayrağı, dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu gibi milli ve manevi resimlerin yanı sıra, sokak hayvanları, su israfı ve emniyet kemeri konuları gibi sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekecek ve insanlara mesaj verecek resimler de yapıldı. Yapılan bu çalışmalarla birlikte, ilçenin estetiğine katkı sağlanırken, özellikle çocuklara Türkiye’nin geçmişteki izlerinin ve gelecekteki hedeflerinin eğlenceli bir şekilde aktarılması amaçlanıyor.

“Buradaki amacımız, çocuklarımızı ve yetişkinlerimizi bilgilendirmek”
Şehri inşa ederken kent estetiğine çok büyük önem verdiklerini söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bu kapsamda örneğin biz çevrecilik anlamında Türkiye genelindeki ilçeler arasında ‘Sıfır Atık’ belgesi alan altıncı belediyeyiz. Kocaeli’de de 12 ilçe arasında birinci ilçe olduk. Yine kent güzelliği anlamında, kent estetiği anlamında bugün hemen yanı başımızda bulunan trafo binaları gibi kentimizin bir çok noktasında var olan bu yapıların daha güzel bir görünüme kavuşması adına güzel, renkli, hakikaten şehrimize bu anlamda güzellik katan bir boyama süreci başlattık. Buradaki amacımız farkındalık oluşturmak, halkımızı, çocuklarımızı, yetişkinlerimizi bilgilendirmek. Örneği simgesel anlamda çalışmalarımız var. Yine farkındalık oluşturmak için çalışmalarımız var. Bilgilendirmeye yönelik çalışmalarımız var. Tabii özellikle biliyorsunuz uzaya ilk aracımızı göndereceğiz, bunun çalışmaları başladı. Bu anlamda hem çocuklarımızı bilgilendirmek, geleceğe daha da güvenle bakmalarını sağlamak, yine TOGG, yerli aracımızı üretiyoruz, süreç başladı, bu anlamda da yine amacımız, geleceğimizi güzel bir şekilde inşa etmek. İnşa ediyorken de geleceğimiz olan çocukların geleceğe daha da güvenle sarılmaları adına, bu anlamda kendi geleceklerine dair hayallerinin gerçekleşmesinde katkı olması adına bu çalışmalarımızı biz bu şekilde trafo binalarına boyamak, resimlendirmek suretiyle gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Bu tür sembollerle trafo binalarını şekillendiriyoruz"
Bazı trafo binalarında da Çanakkale Zaferi’nin seyrini değiştiren kahramanlardan Seyit Onbaşı’nın ve bağımsızlığın sembolü olan Türk bayrağının resmini yaptıklarını dile getiren Başkan Çiftçi, “Bu trafo binalarında da hedefimiz, Türk’ün, ülkemizin bu anlamdaki kahramanlık destanlarından birisi olan Çanakkale Zaferi’nin burada işlenmesi. İlçemizin bir çok noktasında bulunan trafo binalarının dışına böyle bağımsızlığımızın sembolü olan Türk bayrağı, Çanakkale Destanı gibi bu anlamdaki kahramanlık süreçlerimizin sembolü olan karakterlerimizi, örneğin Cumhuriyet Mahallemizde bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin spor dalındaki başarılarının tüm dünyaya duyurulmasına vesile olan Naim Süleymanoğlu’nun resmini çizdik. Bu şekilde ilçemizin dört bir noktasında hem farkındalığı oluşturmak hem de bilgilendirme amaçlı bu tür sembollerle trafo binalarını şekillendiriyoruz” diye konuştu.

“Biz Bulgaristan Türklerini gururlandırdı”
Çayırova Belediyesi’nin bölgede yapmış olduğu çalışmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten bir vatandaş ise “Trafonun yüzü eskimişti aslında, yüzünü yalnızca yenilemeyip, üzerine bizim için değerli isimleri de resmetmiş olmaları çok kıymetli oldu. Gerek Sadık Ahmet, gerek Naim Süleymanoğlu gerekse Türkan bebeğin buralarda olması, unutulmaması çok nazik bir hareketti, davranıştı. Biz Bulgaristan Türklerini gururlandırdı hem de çok mutlu etmiş oldu. Burada belediye başkanımıza ve bütün ekibine teşekkür ederiz bu çalışmadan dolayı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor salonları evlere taşındı
YEREL HABERLER Spor salonları evlere taşındı
D100’de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER D100’de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 ...
Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 1’i ağır ...
Körfez’de esnafa ikinci destek paketi
YEREL HABERLER Körfez’de esnafa ikinci destek paketi
157 yıl önce sürgün edilen Çerkesler karaya çıktıkları kıyılarda anıldı
YEREL HABERLER 157 yıl önce sürgün edilen Çerkesler karaya ...
Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara sıkıştı Mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara ...
Kocaeli’de 390 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 390 bin adet makaron ele geçirildi
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor:76 - Semt 77 Yalovaspor:73
YEREL HABERLER TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor:76 - Semt 77 Yalovaspor:73
Denizin ortasında martıyı elleri ile besledi
YEREL HABERLER Denizin ortasında martıyı elleri ile besledi
Hükümlü taşıyan ambulans kaza yaptı Ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Hükümlü taşıyan ambulans kaza yaptı Ambulans ve ...
Park halindeki otomobil evin bahçesine daldı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil evin bahçesine daldı
Kocaeli'de sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kocaeli'de sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi
Otomobil yol ayrımındaki bariyere çaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yol ayrımındaki bariyere çaptı: 2 yaralı
Seyir halinde olan otomobilin camı patladı
YEREL HABERLER Seyir halinde olan otomobilin camı patladı
Deniz salyası için ortak eylem planı yolda
YEREL HABERLER Deniz salyası için ortak eylem planı yolda
Cinayet işleyen nişanlı çiftten 'sarkıntılık yaptı' savunması Beraber alkol aldıkları adamı öldüren nişanlı çift, ilk kez hakim karşısına çıktı Sanık Bahadır A.: "Üçümüzde alkol alıyorduk. Bir süre sonra maktul Aydın Memiş nişanlıma sarkıntılık yapmaya başladı. Bacaklarına ve beline dokunuyordu. Aydın'ın nişanlımın kucağına yatmaya çalıştığını gördüm" Sanık Sultan A.: "Bir süre sonra maktul benim bacaklarıma dokunmak suretiyle sarkıntılığa başladı. Bahadır kendisini uyardı. Bir süre sonra aralarında bir tartışma başladı"
YEREL HABERLER Cinayet işleyen nişanlı çiftten 'sarkıntılık yaptı' ...
İzmit Belediyesi, Alzheimer Yaşam Evi’nde KOÜ ile ortak çalışacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, Alzheimer Yaşam Evi’nde KOÜ ile ...
KTO Başkanı Öztürk, "Enerjide ÖTV artışı zora sokuyor"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Öztürk, "Enerjide ÖTV artışı zora ...
Sahillerde koronavirüs unutuldu
YEREL HABERLER Sahillerde koronavirüs unutuldu
Araştırma görevlisi, ölü bulundu
YEREL HABERLER Araştırma görevlisi, ölü bulundu
Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı
YEREL HABERLER Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı
Gölcük'te atık konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Gölcük'te atık konteynerleri yenileniyor
Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı
YEREL HABERLER Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı
Milli sporcu 7. kez Avrupa finalinde
YEREL HABERLER Milli sporcu 7. kez Avrupa finalinde