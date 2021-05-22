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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Söğüt, “Vatandaşın takdiri ve alkışı bize yeter”

İHA

Başkan Söğüt, “Vatandaşın takdiri ve alkışı bize yeter”

Körfez Belediyesi 2020 yılı bütçe kesin hesabının oy çokluğu ile kabul edildiği oturumda muhalefetin eleştirilerine cevap veren Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Takdiri de alkışı da vatandaşımız dönem sonunda sandıkta yapıyor” dedi.
Körfez Belediyesi’nin 2020 yılı bütçe kesin hesabı, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci oturumda oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında ayrıca ikinci kez Körfez esnafına yapılacak olan destek paketi de görüşüldü. 1000’er TL’lik ayni yardımı içeren paket, tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.
Bütçe görüşmeleri sırasında komisyon raporunun okunması sonrasında muhalefet eleştirilerini iletti. Tüm eleştirileri alarak hepsine toplu olarak cevap veren Başkan Şener Söğüt, “Siyasetteki en önemli öğrenmemiz gereken şey bir birimize tahammül etmemiz. Bir birimize tahammül edersek muhalefeti ve iktidarı ile bu kente güzel işler yaparız. Bizi takdir edin, alkışlayın da demiyoruz. Bize takdiri de alkışı da sandıkta vatandaş verir. Neticede biz takdiri de alkışı da seçim günü vatandaştan bekliyoruz. Vatandaşımız bizi tekrar takdir eder, bizler de ‘bıkmadık, yorulmadık, usanmadık; durmak yok yola devam deriz” dedi.
Sermaye giderlerinin düşüklüğü eleştirilerini değerlendiren Söğüt, “Bu noktada izafi olarak Körfez Belediyesi’nin sermaye gideri gerçekleşmesi yüzde 61. düşük mü evet düşük.
İzmit Belediyesi’nin yüzde 51. 10 puan daha aşağıda. Nasıl olacak? Mesela İzmit Belediyesi 80 milyon TL borç arttırmış. İzafi olarak baktığımızda biz borç arttırmadık, 450 milyon azalttık. Toplam bütçemizde hane halkına yardım kalemimizi 2 milyon olarak belirlemişiz, gerçekleşen ise 3 milyon 752 bin. Bütçeye oranımız yüzde 2.5” diye konuştu.
Konuşmaların ardından bütçe muhalefetin şerhi ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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