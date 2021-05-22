Tersane işçisi intihar etti

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde tersane işçisi Mehmet A. (38), evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Olay, Gölcük Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi´ndeki bir sitede meydana geldi. Tersanede işçi olarak çalışan Mehmet A.'dan haber alamayan babası, kontrol etmek için evine gitti. Daireye giren baba, oğlunun kendisini astığını görüp, 112 Acili aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Mehmet A.´nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Mehmet A.´nın cenazesi, morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-05-22 14:35:18



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