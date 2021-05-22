Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

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Kocaeli’de kasten öldürme suçundan 19 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli'de aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kasten öldürme suçundan 19 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile aranan 30 yaşındaki O.Y. polis ekipleri tarafından Çayırova ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.Ö.(53) isimli şahıs, polis ekiplerince İzmit'te gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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