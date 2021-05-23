Bisiklet ulaşımı yaygınlaştırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisiklet ulaşımı yaygınlaştırılacak

İHA

Bisiklet ulaşımı yaygınlaştırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için AB ortaklığıyla 'Herkes için Bisiklet’ projesine dahil oldu.
Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 2014 yılında hizmete başladı. 7 yıldır kullanılan KOBİS, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı sürdürülebilir ulaşım hedefi için yeni bir atılıma hazırlanıyor.

Ortak çalışma
Günlük yolculuk payları içerisinde bisikletli ulaşımın tercih edilebilirliğini arttırmak için Avrupa Birliği ortaklığıyla ‘Herkes İçin Bisiklet’ projesi başlatıldı. STK temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi merkezi hükümet temsilcilerinin katılımlarıyla toplantılar yapılacak. Bu süreçte; Türkiye'de 'Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği' ismiyle kayıtlı olan, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler (WRITR), Washington DC merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne (WRI) bağlı bir araştırma enstitüsü olan kuruluş ile çalışılacak. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı III. Dönem kapsamında destek almaya hak kazanan projelerden biri olan "Herkes İçin Bisiklet", Nisan 2021 Nisan 2022 tarihleri arasında sürdürülecek 12 aylık bir proje. “Herkes İçin Bisiklet” projesi bisikletli ulaşım alanında faaliyet gösteren STK'lar ile yerel ve merkezi yönetim birimleri arasında koordinasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bisiklet dostu iş yeri
2021 yılı itibariyle 12 ilçede 73 İstasyon, 520 akıllı bisikletle hizmet veren KOBİS’in, 160 bin üyesi bulunuyor. Kent içi ulaşımı kolaylaştırmak alternatif sürdürülebilir bisiklet sisteminin devamlılığını sağlamak amacıyla "Herkes İçin Bisiklet" projesi kapsamında 12 ilçede vatandaşların kullanımı için kendi bisikletlerini park edebilecekleri park üniteleri imal edilecek. Kamu kurumları civarında da KOPARK istasyonları kurulacak. Kamu kurumları başta olmak üzere ‘Bisiklet Dostu İşyeri’ ilkesi desteklenecek.

4 ilçe bisiklet yollarıyla birleştirilecek
Çalışmaları devam eden “Bisiklet Yolları Tasarım Rehberi Oluşturulması ve Bisiklet Yolu Projeleri Hazırlanması” projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Tasarım El Kitabı oluşturacak. Derince Kent Merkezi ile İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçeleri güvenli bisiklet yolları ile birbirine entegre edilerek kent içi ulaşımda bisiklet kullanımı teşvik edilecek. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden başlayacak güzergah, hastanenin güneyindeki eski askeri alanda proje çalışması devam eden “Sağlıklı Yaşam Parkına” uğrayarak Derince kent merkezi ve ardından yapım çalışmaları devam eden “Derince Millet Bahçesine” erişerek bu noktadan Sekapark’a entegre olacak.

Bisikletliler trafikte söz sahibi olacak
İzmit Kent Merkezi Yürüyüş Yolu Projesi kapsamında yayalaştırılacak bölgeye bisikletle ulaşımı teşvik edecek güzergah çalışması bu noktadan Yuvacık sapağına kadar devam edecek. Projenin ikinci kısmında ise güzergah, yoğun ziyaret alan Outlet Center ve 41Burda Alışveriş Merkezlerinin kesiştiği Hayrettin Uzun Caddesi’ni takip ederek Salim Dervişoğlu Caddesi’ne bağlanacak. Bisiklet kullanıcıları için ise her detay titizlikle ele alındı. Bu kapsamda bisiklet sürücülerinin ve yayaların güvenliği, tasarımdaki ana kriterler arasında tutuluyor. Yol düzenlemeleri ile bisikletliler ve yayalar şehrin içerisinde daha çok söz sahibi olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi
YEREL HABERLER Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi
Gölcük Kavaklı sahili yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gölcük Kavaklı sahili yaza hazırlanıyor
Büyükşehirden işaret dili eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehirden işaret dili eğitimi
Genç Akademi çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Genç Akademi çalışmalarında sona gelindi
Derince'de sahaların zemini yenileniyor
YEREL HABERLER Derince'de sahaların zemini yenileniyor
Kocaelispor’un unutulmaz ismine hediye verildi
YEREL HABERLER Kocaelispor’un unutulmaz ismine hediye verildi
37 yıl önce ölen babasıyla aynı kaderi yaşadı Camiye gitmek isterken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER 37 yıl önce ölen babasıyla aynı kaderi yaşadı Camiye ...
İzmit köylülerine 144 bin hibe fide
YEREL HABERLER İzmit köylülerine 144 bin hibe fide
Öldürülme korkusuyla yaşıyor
YEREL HABERLER Öldürülme korkusuyla yaşıyor
Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı
Jandarma asayiş denetimlerinde göz açtırmadı
YEREL HABERLER Jandarma asayiş denetimlerinde göz açtırmadı
Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz hale geldi Sürücünün son anda indiği tırı itfaiye ekipleri söndürdü
YEREL HABERLER Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz ...
Tersane işçisi intihar etti
YEREL HABERLER Tersane işçisi intihar etti
Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi Polis arabasına binme hayali gerçek olunca sevincini memurlarla paylaştı
YEREL HABERLER Küçük çocuğun hayalini polisler gerçekleştirdi Polis ...
Deniz salyası İzmit Körfezi´ne geri döndü
YEREL HABERLER Deniz salyası İzmit Körfezi´ne geri döndü
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak Beyaz et fiyatları kırmızı etle yarışıyor 55 TL'yi bulan tavuk kanat fiyatı et fiyatlarını aratmıyor
YEREL HABERLER Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak Beyaz ...
Başkan Söğüt, “Vatandaşın takdiri ve alkışı bize yeter”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Vatandaşın takdiri ve alkışı bize ...
Ceza korkusu modifiye tutkusundan vazgeçirdi Denetime takılan sürücüler cam filmlerini elleriyle söktü
YEREL HABERLER Ceza korkusu modifiye tutkusundan vazgeçirdi Denetime ...
Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü Türkiye’nin gelecek hedefleri trafo duvarlarında sanata dönüştü Trafolara çizilen resimler geçmiş ve gelecekten mesajlar veriyor
YEREL HABERLER Atıl vaziyetteki trafolar tuvale dönüştü Türkiye’nin ...
Spor salonları evlere taşındı
YEREL HABERLER Spor salonları evlere taşındı
D100’de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER D100’de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 ...
Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 1’i ağır ...
Körfez’de esnafa ikinci destek paketi
YEREL HABERLER Körfez’de esnafa ikinci destek paketi
157 yıl önce sürgün edilen Çerkesler karaya çıktıkları kıyılarda anıldı
YEREL HABERLER 157 yıl önce sürgün edilen Çerkesler karaya ...