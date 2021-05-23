Başiskele'de çöp taksilerle temizlik

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete alınan çöp taksiler, ilçenin dört bir tarafındaki çöpleri temizliyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 2 çöp taksi, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz, bahçe ve mobilya atıklarını anında topluyor. Çöp kamyonlarının ilçenin dar sokaklarında manevra yapamadığı yerlerde daha pratik işler çıkaran çöp taksiler, pratik temizlik yapıyor.

Vatandaşlar muhitlerindeki temizlik ile ilgili acil durumlarda Başiskele Belediyesi’nin 444 41 10 no’lu çağrı merkezini arayarak veya 0533 200 41 99 numaralı WhatsApp ve BİP İletişim Hattı üzerinden talepte bulunarak "Çöp Taksi" hizmetinden faydalanabiliyor.



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