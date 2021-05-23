Büyükgöz: "Bütçe gelirlerini arttıran başka bir belediye yok" Gebze Belediyesi, gelirlerini yüzde 114 arttırdı

Gebze Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze Belediyesi borçsuz belediye, mali disipliniyle Türkiye’deki belediyeler arasında bir numara. Türkiye'de böyle bir dönemde bile bütçesinde gelirlerini yüzde 114 artıran başka bir belediye yok" dedi.

Gebze Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu, GKM büyük salonda yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği 2. oturumunda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesinde yer alan, belediye mülkiyetindeki 26 adet parselin vergi borçlarının terkine karşılık Maliye Hazinesine devrine ilişkin ilgili komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildiği mecliste, 2020 Yılı Mali Yılı Gelir Gider Kesin hesabına ilişkin ilgili komisyon raporu gelir kalemi oybirliği, gider kalemi ise oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı.



"Tasarruf elde etmişiz"

Toplantı sonunda meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze Belediyesi borçsuz belediye, mali disipliniyle Türkiye’deki belediyeler arasında bir numara. Böyle bir dönemde bile bütçesinde gelirlerini yüzde 114 artıran başka bir belediye Türkiye’de yok. Gider bütçesinde yüzde 77 gerçekleşmiş ve burada da tasarruf elde etmişiz. Gebze Belediyesi bütçe konusunda Türkiye’de bir numara" ifadelerini kullandı.

Gebze Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, 1 Haziran saat 15.00'da yapılacak.



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