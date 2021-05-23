Bisiklet hırsızı yakalandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çaldığı 10 bisikletin 9 tanesini satan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, 3 Mayıs'ta Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli M.O. 10 adet bisiklet çalarak kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin yakalanması sırasında bir bisikletin Gebze ilçesinden çalındığını ve 9 tanesinin mahalle sakinlerine satıldığını tespit etti. Çalıntı olduğu değerlendiren toplam 10 bisiklet ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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