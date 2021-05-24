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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, polis ekiplerince durdurulan TIR´da gizlenen 51 kilo 500 gram likit metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu´nda takibe aldığı TIR´ı durdurdu. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği Stark'ın tepki vermesi üzerine gizlenen 51 kilo 500 gram likit metamfetamin bulundu. Bidonlara doldurulan uyuşturucu ile igili 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-05-24 12:14:18



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