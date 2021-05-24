Pandemide sıkılınca müzik albümü çıkarttı Yazılımcı Semih Çakır, pandemide evde geçirdiği süreyi müzik yaparak değerlendirdi

– Yaptığı yazılımlar ile dikkat çeken Semih Çakır, pandemide evde kaldığı süre içinde sıkılınca müzik yapmaya karar verdi. 20 günlük süreçte hazırlanan 5 şarkılık albüm piyasaya çıktı.

Genç yazılımcı Semih Çakır, pandemide evde geçirdiği sürede sıkılınca müzik albümü yapmaya karar verdi. Hemen çalışmalara başlayan Semih Çakır, ‘Mask On’ ismini verdiği, 5 şarkıdan oluşan albümü çıkarmayı başardı.

Albümün dijital platformlarda yayınlandığını ifade eden Semih Çakır, “Pandemi hepimiz için bir çok yeniliği de beraberinde getirdi. Belki uzun süre evde kaldık ancak yeni projeleri de hayata geçirme imkanı bulduk. Aslında çok uzun süredir hazırlandığım bir projeydi. Ancak evde kalmaya başlayınca harekete geçmeye karar verdim. Ortaya çok güzel bir album çıkmış oldu” dedi.

Kocaeli Üniversitesindeki eğitim hayatının ardından bir çok yazılım projesine imza attığını ifade eden Semih Çakır, “Geleceğimiz için dijital teknolojiler çok önemli. Bir çok yazılım projemiz var. Bunlara devam edeceğiz. Müzik sadece hobim” diye konuştu.

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