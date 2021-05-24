Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza kamerada (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli´nin Derince ilçesinde polis uygulama noktasına aracıyla dalan alkollü sürücü Erkan Özkol, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kazada yaralanarak tedavi altına alınan polis memuru ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-05-24 14:20:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.