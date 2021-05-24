'Denizkurdu 2021' tatbikatı yarın başlıyor



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı´nın planlı tatbikatlarından `Denizkurdu-2021´ tatbikatı, 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek.

Kocaeli´nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı´nda `Denizkurdu-2021´ tatbikatı öncesinde brifing verildi. Brifinge; Mayın Filo Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Harp Merkezi Komutanı Deniz Albay Timur Yılmaz katıldı. Tatbikatla ilgili bilgi veren Tuğamiral Yalçın Payal, "Deniz Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Denizkurdu 2021 tatbikatı 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz´de icra edilecek. Jenerik senaryoya istinaden stratejik seviyedeki Denizkurdu 2021 tatbikatını çok geniş katılımla icra edecektir. Tüm denizlerde yüksek harekat temposu ile faaliyetlerine devam eden Deniz Kuvvetlerimiz bu tatbikat ile sahip olduğu yetenekleri deneme imkanı bulacaktır" dedi.

`SAT VE SAS KOMANDOLARI KATILACAK´

Tuğamiral Payal, Özel Kuvvet Timleri ve helikopterlerinin de görev alacağı tatbikat ile ilgili şu bilgileri verdi: "Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´ndaki envanterindeki 12 fırkateyn, 9 korvet, 18 hücumbot, 10 denizaltı, 11 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 33 yardımcı sınıf gemisi, 24 çıkarma gemisi, 11 uçak, 16 helikopter, 14 insansız hava aracı, SAT ve SAS görev timleri, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol ile nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığı´ndan arama kurtarma ve arama kurtarma helikopteri, Özel Kuvvetler Komutanlığı´ndan Özel Kuvvet Timleri ve helikopterler, Sahil Güvenlik Komutanlığı´ndan arama kurtarma korveti, Sahil Güvenlik botları ve helikopterleri katılacaktır. Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplamda 132 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 28 helikopter ile 14 insansız hava aracı iştirak edecektir. Tatbikatın özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele faaliyetleri süresince kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla kurumlar arası eşgüdüm, usul ve esasları denenecektir."

GEMİLERE HALK ALINMAYACAK

Covid-19 tedbirleri kapsamında eski yıllarda olduğu gibi bu sene halkın gemilere alınmayacağını söyleyen Payal, "Tatbikatın 5 Haziran tarihinde icra edilecek seçkin gözlemci gününde askeri ve mülki erkan ile Türkiye´de görev yapan yabancı ülke askeri ateşelerinin de katılımı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yüksek harekata hazırlık seviyeleri sergilenecektir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Türkiye Cumhuriyeti´nin Deniz Harp ve menfaatlerinin korunması ile verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlıdır" dedi.

`SPESİFİK OLARAK BELLİ BİR SİLAHIN DENENMESİ PLANLANMADI´

Pandemi nedeniyle tatbikata 25 bin 500 personelin katılacağını belirten Tuğamiral Payal şunları kaydetti:

"Biz yeni aldığımız silahları bu tatbikatlardan bağımsız olarak planladığımız faaliyetlerde deniyoruz. Bu tatbikat stratejik seviyede tüm imkan ve kabiliyetlerin, personel, materyal, teçhizat, doktrin, usuller olarak harbe hazırlık eğitimlerini gerçekleştirmek için yapılıyor. Spesifik olarak belli bir silahın denenmesi planlanmadı. Malum pandemi sürecinden geçiyoruz. Dolayısıyla Deniz Kuvvetleri de görevlerini aksatmadan yürütebilmek için ülke çapında alınan tedbirlerle uyumlu olarak hatta bazı yerlerde daha sıkı tedbirler alarak faaliyetlerini yürütmek durumunda. Bu nedenle birliklerimizin birlikte görev yapan personel dışındakilerle temasını minimize edecek şekilde tedbir almak durumunda kaldık. Ancak bu etkileşimi gerçeğe yakın yapabilmek için eldeki tüm teknik vasıtaları kullanmayı planlıyoruz. Tatbikata yaklaşık 25 bin 500 personel katılacak."

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-05-24 16:56:37



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