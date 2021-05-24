'Denizkurdu 2021' tatbikatı yarın başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Denizkurdu 2021' tatbikatı yarın başlıyor

DHA

'Denizkurdu 2021' tatbikatı yarın başlıyor


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı´nın planlı tatbikatlarından `Denizkurdu-2021´ tatbikatı, 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek. 
Kocaeli´nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı´nda `Denizkurdu-2021´ tatbikatı öncesinde brifing verildi. Brifinge; Mayın Filo Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Harp Merkezi Komutanı Deniz Albay Timur Yılmaz katıldı. Tatbikatla ilgili bilgi veren Tuğamiral Yalçın Payal, "Deniz Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Denizkurdu 2021 tatbikatı 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz´de icra edilecek. Jenerik senaryoya istinaden stratejik seviyedeki Denizkurdu 2021 tatbikatını çok geniş katılımla icra edecektir. Tüm denizlerde yüksek harekat temposu ile faaliyetlerine devam eden Deniz Kuvvetlerimiz bu tatbikat ile sahip olduğu yetenekleri deneme imkanı bulacaktır" dedi.  
`SAT VE SAS KOMANDOLARI KATILACAK´
Tuğamiral Payal, Özel Kuvvet Timleri ve helikopterlerinin de görev alacağı tatbikat ile ilgili şu bilgileri verdi: "Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´ndaki envanterindeki 12 fırkateyn, 9 korvet, 18 hücumbot, 10 denizaltı, 11 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 33 yardımcı sınıf gemisi, 24 çıkarma gemisi, 11 uçak, 16 helikopter, 14 insansız hava aracı, SAT ve SAS görev timleri, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol ile nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığı´ndan arama kurtarma ve arama kurtarma helikopteri, Özel Kuvvetler Komutanlığı´ndan Özel Kuvvet Timleri ve helikopterler, Sahil Güvenlik Komutanlığı´ndan arama kurtarma korveti, Sahil Güvenlik botları ve helikopterleri katılacaktır. Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplamda 132 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 28 helikopter ile 14 insansız hava aracı iştirak edecektir. Tatbikatın özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele faaliyetleri süresince kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla kurumlar arası eşgüdüm, usul ve esasları denenecektir." 
GEMİLERE HALK ALINMAYACAK
Covid-19 tedbirleri kapsamında eski yıllarda olduğu gibi bu sene halkın gemilere alınmayacağını söyleyen Payal, "Tatbikatın 5 Haziran tarihinde icra edilecek seçkin gözlemci gününde askeri ve mülki erkan ile Türkiye´de görev yapan yabancı ülke askeri ateşelerinin de katılımı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yüksek harekata hazırlık seviyeleri sergilenecektir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Türkiye Cumhuriyeti´nin Deniz Harp ve menfaatlerinin korunması ile verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlıdır" dedi.
`SPESİFİK OLARAK BELLİ BİR SİLAHIN DENENMESİ PLANLANMADI´
Pandemi nedeniyle tatbikata 25 bin 500 personelin katılacağını belirten Tuğamiral Payal şunları kaydetti:
"Biz yeni aldığımız silahları bu tatbikatlardan bağımsız olarak planladığımız faaliyetlerde deniyoruz. Bu tatbikat stratejik seviyede tüm imkan ve kabiliyetlerin, personel, materyal, teçhizat, doktrin, usuller olarak harbe hazırlık eğitimlerini gerçekleştirmek için yapılıyor. Spesifik olarak belli bir silahın denenmesi planlanmadı. Malum pandemi sürecinden geçiyoruz. Dolayısıyla Deniz Kuvvetleri de görevlerini aksatmadan yürütebilmek için ülke çapında alınan tedbirlerle uyumlu olarak hatta bazı yerlerde daha sıkı tedbirler alarak faaliyetlerini yürütmek durumunda. Bu nedenle birliklerimizin birlikte görev yapan personel dışındakilerle temasını minimize edecek şekilde tedbir almak durumunda kaldık. Ancak bu etkileşimi gerçeğe yakın yapabilmek için eldeki tüm teknik vasıtaları kullanmayı planlıyoruz. Tatbikata yaklaşık 25 bin 500 personel katılacak."
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-05-24 16:56:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı bu merkezden yönetilecek DENİZKURDU-2021 Tatbikatı için hazırlanan gemilerin son hazırlıkları yapılıyor
YEREL HABERLER DENİZKURDU-2021 Tatbikatı bu merkezden ...
Başkan Söğüt, “Geleceğin Körfez’ini inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Geleceğin Körfez’ini inşa ediyoruz”
41 vagonlu 2 ihracat treni Kocaeli'den yola çıktı İhracaat trenlerinin 12 günde Çin'e ulaşması planlanıyor
YEREL HABERLER 41 vagonlu 2 ihracat treni Kocaeli'den yola ...
PKK propagandası şüphelileri serbest bırakıldı
YEREL HABERLER PKK propagandası şüphelileri serbest bırakıldı
Dünyanın gözü bu tatbikatta olacak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dosta güven, düşmana korku salacak DENİZKURDU-2021 Tatbikatı yarın başlıyor
YEREL HABERLER Dünyanın gözü bu tatbikatta olacak Deniz Kuvvetleri ...
Karnından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Karnından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı
Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşağı trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşağı trafiğe açıldı
Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’nin temeli atıldı
Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza kamerada (2)
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza ...
Pandemide sıkılınca müzik albümü çıkarttı Yazılımcı Semih Çakır, pandemide evde geçirdiği süreyi müzik yaparak değerlendirdi
YEREL HABERLER Pandemide sıkılınca müzik albümü çıkarttı Yazılımcı ...
Polis noktasına aracıyla dalan sürücü adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Polis noktasına aracıyla dalan sürücü adliyeye sevk ...
Romanyalı yıldız oyuncu İzmit Belediyespor’da
YEREL HABERLER Romanyalı yıldız oyuncu İzmit Belediyespor’da
TIR'ın zulasında 51 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'ın zulasında 51 kilo metamfetamin ele geçirildi
Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza ...
Evi yanan aileye yardım eli
YEREL HABERLER Evi yanan aileye yardım eli
Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını hassas burun patlattı Yedek tank ve tüp içinden 51 kilo 500 gram uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını hassas burun ...
3 ilde 'sahte bankacı' çetesi operasyonu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde 'sahte bankacı' çetesi operasyonu: 19 gözaltı
PKK provokatörlerine operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER PKK provokatörlerine operasyon: 2 gözaltı
Muhtar Aktif Sistemi ile kısa sürede hizmet
YEREL HABERLER Muhtar Aktif Sistemi ile kısa sürede hizmet
Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kameralara yansıdı Trafik denetim noktasına dalarak 1’i polis memuru 3 kişiyi böyle yaraladı
YEREL HABERLER Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti ...
Yaşlı vatandaşları 3 milyon TL dolandıran 19 sahte bankacı adliyede Adliyeye sevk edilen sahte bankacıların 30 vatandaşı dolandırdığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yaşlı vatandaşları 3 milyon TL dolandıran 19 sahte ...
Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1’i polis memuru 3 yaralı Feci kazaya sebep olan sürücü 233 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü trafik denetim noktasına daldı: 1’i ...
Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1´i polis 3 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1´i ...