LPG tankında patlama meydana geldi, 5 işçi sızan gazdan etkilendi

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde sanayi gaz üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan LPG tankında patlama meydana geldi. Yangına müdahale eden 5 işçi sızan gazdan etkilendi.
Olay saat 18.30 sıralarında Balçık Mahallesi´nde bulunan sanayi gaz üreten bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Amonyak tanklarının depolandığı alanda bulunan bir LPG tankında patlama meydana geldi. patlamanın ardından çıkan yangına işçiler müdahale etti. 5 işçi tanktan sızan gazdan etkilendi. Diğer işçiler durumu 112 Acil ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tanktaki yangını söndürdü. Sağlık ekipleri sızan gazdan etkilenen 5 işçiyi hastaneye götürdü. İşçiler tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2021-05-24 20:52:18
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