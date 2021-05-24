3 milyon TL'lik vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı

Hindistan'ın kabusuydu Rusya'ya da sıçradı! Türkiye için risk ne?

Kocaeli’de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek, yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip dolandırdığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs'ta Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



3 milyon TL’lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların 30 vatandaşı yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Emniyette işlemlerinin tamamlanması sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede sorgulamaları biten şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.