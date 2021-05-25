Türkiye’nin en geniş çaplı deniz tatbikatı başladı, savaş gemileri birer birer denize açıldı İzmit Körfezi’nden denize açılan donanma gemileri havadan görüntülendi DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’nın İzmit Körfezi’ndeki ilk senaryosu nefes kesti

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 bin personelin katılımıyla Ege ve Akdeniz’de düzenlenen DENİZKURDU2021 Tatbikatı, savaş gemilerinin sabah saatlerinde limanlardan ayrılması ile birlikte başladı. İzmit Körfezi’nde ilk tatbikatlarını yaparken havadan görüntülenen savaş gemileri, nefes kesti.



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