Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar Levyeyle kapıyı kırıp girdikleri fabrikadan değerli malzemeleri çalıp kayıplara karıştılar Soyduğu fabrikaya, açık bıraktığı kapıyı kapatmak için geri döndü Üç hırsızın 3 dakikada gerçekleştirdiği soygun anı kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar Levyeyle kapıyı kırıp girdikleri fabrikadan değerli malzemeleri çalıp kayıplara karıştılar Soyduğu fabrikaya, açık bıraktığı kapıyı kapatmak için geri döndü Üç hırsızın 3 dakikada gerçekleştirdiği soygun anı kamerada

İHA

Dakikalar içinde 100 bin liralık vurgunu böyle yaptılar Levyeyle kapıyı kırıp girdikleri fabrikadan değerli malzemeleri çalıp kayıplara karıştılar Soyduğu fabrikaya, açık bıraktığı kapıyı kapatmak için geri döndü Üç hırsızın 3 dakikada gerçekleştirdiği soygun anı kamerada

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın kapısını levyeyle açarak içeriye giren 3 hırsız, dakikalar içerisinde yaklaşık 100 bin liralık malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. Fabrika içindeki hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, prefabrik ev üretimi yapan bir fabrikayı gözüne kestiren hırsızlar, hafif ticari bir araç ile fabrikanın önüne geldi. Burada bir süre etrafı kolaçan eden hırsızlar, daha sonra arabalarından inerek levyeyle fabrikanın kapısını açıp içeriye girdi. İçeriye girdikleri anda alarmın ötmesiyle birlikte hızlanan hırsızlar, fabrika içerisinden 3 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin liralık malzeme çaldı. Çaldıkları malzemeleri birer birer araçlarına yükleyen hırsızlar, daha sonra arabalarına binerek fabrikadan uzaklaştı. Hırsızların kısa bir süre sonra geri geri yeniden fabrikaya gelerek açık bıraktıkları kapıyı kapatmaları ise dikkat çekti.

Alarm şirketi arayınca koşup fabrikaya geldiler
Bu sırada fabrikanın alarm şirketi, fabrika yetkililerini arayarak uyardı. Uyarının ardından kameraları inceleyen yetkililer, içeride hırsızların olduğunu görünce fabrikaya koştu. Geldiklerinde hırsızların çoktan kayıplara karıştığını gören yetkililer, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, kamera görüntülerini izleyerek hırsızları yakalayabilmek için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında hırsızların kullandığı arabanın plakasının çalıntı olduğu ortaya çıktı.

“Yaklaşık 85100 bin civarı bir maddi kaybımız var”
Hırsızların fabrikanın kapısını saat 07.06’da zorlamaya başladıklarını belirten iş yeri sahibi Mahir Çifçidir, hırsızlığın çok kısa sürdüğünü dile getirdi. Çifçidir, “Kapıyı kırdıklarında içeriye giriyorlar. İçeriye girdiklerinde zaten alarm devreye giriyor. Alarm ve kameralardan hiçbir şekilde çekinmeden içeriye giriyorlar. Burada hiç açılmamış demir kablo makaralarından 3 tane arabalarına yüklüyorlar. Ondan sonra bir tanesi ofise çıkıyor, orada yeni aldığımız bir bilgisayar vardı, sadece onu alıyor, şarj aletini bile almıyor. Onunla birlikte aşağıya iniyor, bir de burada kasanın içinde el aletleri vardı. Onları da alarak arabalarına binip gidiyorlar. 4 dakika gibi bir süre içerisinde bunların hepsini yapıyorlar. Yaklaşık 85100 bin civarı bir maddi kaybımız var” dedi.

“Kendi plakasını taktıktan sonra araba ortadan kayboluyor”
Hırsızların olayda kullandığı aracın plakasının çalıntı olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Çİfçidir, “Burada tespit ettiğimiz plaka çalıntı çıkıyor. Bu arabanın markası, modeli belli. Burada jandarma gelip tutanak tuttuktan sonra bizim bölgenin yaklaşık 67 kilometre ilerisinde MOBESE’ye takılıyorlar. Ondan sonrası yok. Muhtemelen orada plakayı değiştiriyorlar, kendi orijinal plakasını taktıktan sonra araba ortadan kayboluyor. Şikayetçiyiz şu anda ama araştırmadayız. Bizim bölgeye jandarma bakıyor, jandarmadan veya polisten bir haber bekliyoruz. Olursa sonuna kadar şikayetçiyiz. Malımızı geri istiyoruz. Bunun yüzünden mağdur olduk” diye konuştu.

Hırsızlık anı saniye saniye kamerada
Öte yandan hırsızların fabrikanın içine girerek 100 bin liralık malzemeleri çaldığı hırsızlık anı, fabrikanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızların fabrikaya bir hafif ticari araç ile gelmesi ve hırsızlardan birisinin araçtan inerek dışarıdaki yemekhanenin içinde birisinin olmadığına baktığı görülüyor. Daha sonra arkasını dönen hırsız, kameraları fark ediyor ve bir anda ilginç bir hareket yapıyor. Daha sonra araçtan inen hırsızlar, bir süre etrafı kolaçan ediyor. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, levyelerle fabrikanın kapısını açarak içeriye giriyor. Girer girmez alarmın çalmasıyla birlikte hızlanan hırsızlar, burada gözlerine kestirdikleri malzemeleri çalıyor. Görüntülerin devamında, hırsızların içerideki koşuşturmaları, etrafta bulunan boya gibi diğer malzemeleri devirmeleri, çaldıkları malzemeleri araçlarına yüklemeleri görülüyor. Daha sonra araca binen hırsızlar ilk olarak fabrikadan uzaklaşıyor. Daha sonra geri gelen hırsızlardan birisi, soydukları fabrikanın kapısını kapatıyor ve yeniden araca biniyor. Ardından hırsızlar kayıplara karışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 milyon TL'lik vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı
YEREL HABERLER 3 milyon TL'lik vurgun yapan 14 sahte bankacı ...
Aracıyla polis noktasına dalan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Aracıyla polis noktasına dalan sürücü tutuklandı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
LPG tankında patlama meydana geldi, 5 işçi sızan gazdan etkilendi
YEREL HABERLER LPG tankında patlama meydana geldi, 5 işçi sızan ...
Türkiye'den Çin'e, 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri yola çıktı
YEREL HABERLER Türkiye'den Çin'e, 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri ...
Başiskele’de temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de temizlik çalışmaları sürüyor
'Denizkurdu 2021' tatbikatı yarın başlıyor
YEREL HABERLER 'Denizkurdu 2021' tatbikatı yarın başlıyor
DENİZKURDU-2021 Tatbikatı bu merkezden yönetilecek DENİZKURDU-2021 Tatbikatı için hazırlanan gemilerin son hazırlıkları yapılıyor
YEREL HABERLER DENİZKURDU-2021 Tatbikatı bu merkezden ...
Başkan Söğüt, “Geleceğin Körfez’ini inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Geleceğin Körfez’ini inşa ediyoruz”
41 vagonlu 2 ihracat treni Kocaeli'den yola çıktı İhracaat trenlerinin 12 günde Çin'e ulaşması planlanıyor
YEREL HABERLER 41 vagonlu 2 ihracat treni Kocaeli'den yola ...
PKK propagandası şüphelileri serbest bırakıldı
YEREL HABERLER PKK propagandası şüphelileri serbest bırakıldı
Dünyanın gözü bu tatbikatta olacak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dosta güven, düşmana korku salacak DENİZKURDU-2021 Tatbikatı yarın başlıyor
YEREL HABERLER Dünyanın gözü bu tatbikatta olacak Deniz Kuvvetleri ...
Karnından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Karnından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı
Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşağı trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşağı trafiğe açıldı
Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’nin temeli atıldı
Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza kamerada (2)
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza ...
Pandemide sıkılınca müzik albümü çıkarttı Yazılımcı Semih Çakır, pandemide evde geçirdiği süreyi müzik yaparak değerlendirdi
YEREL HABERLER Pandemide sıkılınca müzik albümü çıkarttı Yazılımcı ...
Polis noktasına aracıyla dalan sürücü adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Polis noktasına aracıyla dalan sürücü adliyeye sevk ...
Romanyalı yıldız oyuncu İzmit Belediyespor’da
YEREL HABERLER Romanyalı yıldız oyuncu İzmit Belediyespor’da
TIR'ın zulasında 51 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'ın zulasında 51 kilo metamfetamin ele geçirildi
Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza ...
Evi yanan aileye yardım eli
YEREL HABERLER Evi yanan aileye yardım eli
Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını hassas burun patlattı Yedek tank ve tüp içinden 51 kilo 500 gram uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını hassas burun ...