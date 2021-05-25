Kandıra’dan alınan kumlar plajlara seriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’dan taşıdığı kumlar ile İzmit Körfezi etrafındaki plajları yaz ayına hazırlıyor.

Yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sahillerde hazırlık çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kandıra ilçesindeki plajlarda onarım ve Yaz sezonuna hazırlık çalışması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kez İzmit Körfezi etrafındaki plajları yaz ayına hazırlıyor. Bu kapsamda Kandıra sahillerinden alınan kumlar, İzmit Körfezi’nde sahillere getirildi. Kumlar, Karamürsel ilçesi Dereköy, Altınkemer, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Darıca ilçesi Bayramoglu Halk Plajı Ve Kadınlar Plajı, Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahil Parkı, Körfez İlçesi Hereke Sahil, Derince 60 Evler Sahili ve Gölcük ilçesindeki sahillere serildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.