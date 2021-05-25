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Yuvada sıkışan yavru kuşların yardımına itfaiye koştu

İHA

Yuvada sıkışan yavru kuşların yardımına itfaiye koştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çocuklar tarafından yuvasının girişi tahtalarla kapatılınca mahsur kalan yavru kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Kazım Ertek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan parktaki spor aletinin demir borusu içerisine bir kuş tarafından yapılan yuvanın girişi, çocukların içerisine tahta parçaları atması sebebi ile kapandı. Kuşun yuvadaki yavru kuşlara ulaşamadığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, spor aletini montajlandığı yerden sökerek, kuşun yuvasına ulaştı. Yuvada bulunan yavru kuşların öldüğü, sadece birisinin yaşadığı belirlendi. Daha sonra kuşun yuvası eski haline geri getirilerek, kuşun yavrusuna ulaşması sağlandı.

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