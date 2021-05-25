Sahte plakalı otomobilde sahte dolarlarla yakalandılar

İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, durdurulan sahte plakalı otomobilde yapılan aramada, 114 adet sahte 100 dolar ele geçirildi, biri cezaevi firarisi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli´de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan incelemede plakasının sahte olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada, 114 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Araçta bulunan B.G.´nin cezaevi firarisi olduğu, hayvan hırsızlığı, konut dokunulmazlığı ihlali, silahlı yağma, hırsızlık gibi suçlardan 10 aranma kaydının olduğu ve 39 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. E.G.´nin ise dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, kamu görevini usulsüz üstlenme, hayvan hırsızlığı gibi suçlardan 16 aranma kaydının olduğu ve hakkında 1 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunduğu tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Erol POLAT
2021-05-25 11:04:59
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