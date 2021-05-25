Boşanma aşamasındaki eşinin aracını yaktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde Hasan H., boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra evin önünde park halindeki aracını ateşe verdi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Gölcük'ün İhsaniye Çiftlik Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan H., eşi M.H.´yi telefonla arayarak, tartıştı. Hasan H., boşanma aşamasında olduğu eşine kızıp, evlerinin önünde park halindeki aracını ateşe vererek, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Araç, kullanılamaz hale gelirken polis, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-05-25 13:19:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.