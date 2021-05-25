Alacak meselesinden katil olan şahıs tahliye edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir oto tamirhanesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı öldüren şahıs, ölen şahsın saldırısı sonrasında, korku ve heyecanla olayı gerçekleştirdiğine karar veren mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi.

Olay, 4 Nisan 2020 tarihinde Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamirhanesi sahibi Erdem İyem ile Hızır Akgün arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra iş yerine gelen Erdem İyem'in kardeşi Ertekin İyem de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi sonrasında Ertekin İyem, Hızır Akgün’ün ayağına pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan Akgün, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan iki kardeşten Ertekin İyem tutuklanırken, Erdem İyem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



“Hızır Akgün, uyuşturucu maddesinin altında müvekkilimin iş yerine gelmiştir”

‘Kasten öldürme’ suçundan yargılanan Ertekin İyem'in Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada salonunda taraf avukatları, tutuksuz sanık Erdem İyem ve tutuklu sanık Ertekin İyem hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Ertekin İyem'in avukatı Hakan Akkaya, "Somut olarak müvekkilim Ertekin İyem'in maktül Hızır Akgün'ü öldürmek gibi bir amacı yoktur. Daha önce aralarında problem yaşanan, kurşunlama olayına karışan maktul Hızır Akgün, uyuşturucu maddesinin altında müvekkilimin iş yerine gelmiştir. Burada maktul silahını çıkarmış, müvekkilim ise korunmak amacıyla yere doğru ateş etmiş ancak maktul ayak bölgesinden yaralanmış ve ölmüştür. Bu hususların göz önünde tutularak karar verilmesini ve müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum” dedi.



“Korkutmak amacıyla yere ateş ettim”

Maktulü öldürme amacıyla hareket etmediğini söyleyen Ertekin İyem, "Hızır Akgün'ün daha önceki davranışlarından dolayı korku halindeydim. Kendisiyle herhangi bir oturmuşluğum yoktur. Zaten bu olay olmasaydı uzaklaşmak için evimi taşıyacaktım. Kendisini silahla gördüğümde korkutmak amacıyla yere ateş ettim. Havaya ateş edersem kendimin de yaralanabileceğimi düşündüm. Yere ateş ettiğim esnada Hızır Akgün yaralandı. Takdir mahkemenizindir" diye konuştu.



Tahliye edildi

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Erdem İyem’in ‘kasten insan öldürme’ suçundan beraatine, tutuklu sanık Ertekin İyem’in ise olayı maktülden kaynaklanan haksız bir saldırıya karşı heyecan, korku ve telaştan kaynaklı suçu işlediğine kanaat getirilerek tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.

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