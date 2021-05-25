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6 dakikada iş yerini soydular

DHA

6 dakikada iş yerini soydular


Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, prefabrik bina imalatı yapan bir iş yerinin kapısını levyeyle kıran hırsızlar, 6 dakika içerisinde kablo sarılı makaraları, makine ve bilgisayarı çaldı.
Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında Gebze Balçık Mahallesi 3222 Sokak´ta prefabrik bina imalatı yapan bir iş yerinde meydana geldi. Kapıyı levye ile kırarak içeri giren 4 hırsız, 2 makara kablo, sunta kesme makinesi ve bilgisayarı çaldı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların önce pencereden içeri bakarak birisinin olup olmadığını kontrol ettikleri, daha sonra kapıyı kırarak içeri girdikleri, önce elektrik kablolarının sarılı olduğu 2 büyük makarayı yuvarlayarak götürdükleri, daha sonra sunta kesme makinesi, el aletleri, iş yerinde bulunan kablolar ve ofiste bulunan dizüstü bilgisayarı çaldıkları görüldü.
İhbar üzerine soruşturma başlatan jandarma, kamera görüntülerini incelerken, aracın plakasının sahte olduğu belirlendi. İş yeri sahibi Mahir Çiftçi hırsızların güvenlik kameralarını fark ettiklerini, 1 dakika gibi bir sürede kullandıkları levyeyle kapıyı açtıklarını ve 5 dakika içerisinde de malzeme ile eşyaları çalarak olay yerinden uzaklaştıklarını belirterek, hırsızların yakalanmasını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2021-05-25 13:51:26

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