Pandemide siber korsanların saldırı hızı yüzde 56 arttı



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde bulunan yerli siber güvenlik ürünleri üreticisi Berqnet Firewall´un Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, pandemi sürecinde online alışveriş oranlarının artmasıyla birlikte siber korsanların saldırı hızının yüzde 56 arttığını söyledi. Türkiye´de 10 binden fazla müşterisi ve binden fazla da iş ortağı olan yerli siber güvenlik ürünleri üreticisinin araştırması, siber saldırlıların bilançosunu ortaya koydu. Online alışverişle birlikte siber saldırıların arttığını söyleyen Berqnet Firewall Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Siber korsanların saldırı hızı pandemi döneminde arttı ve daha da artacak. Bir yıldan üzün bir süredir pandemi dönemindeyiz. Bu dönemde online alışverişin artması siber saldırganların çok fazla işine yaradı. 2020´nin son çeyreğinde e-ticaret sektörüne yapılan siber saldırılar yüzde 56 oranında arttı. Siber saldırganlar bu dönemlerde insanların koronavirüs aşılarına olan ilgi ve merakını da fırsata çevirdiler. Şimdi de sırada tatil planları var. Günümüzde artık tıpkı alışveriş gibi tatil rezervasyonları da internet üzerinden yapılıyor. Pandemi kısıtlamalarının yarattığı psikolojik yorgunluktan kurtulma dürtüsü bir taraftan, bir tarafta da pandemi nedeniyle artan tatil maliyetleri var. Bunlar da insanların hediye tatil kampanyalarına ve çekilişlere olan ilgisini artırıyor. Bu da maalesef sahte içerik ve kimlik avı saldırılarına yakalanma riskini artırıyor" dedi.HERKES İÇİN SİBER GÜVENLİK PROJESİ BAŞLATTILARBerqnet Firewall olarak internete dokunan herkesi hedefleyen ücretsiz ve online eğitim projesi kapsamında bir yılda 100 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Hintoğlu, "Geçtiğimiz yıl Türkiye´deki internet kullanıcılarını kimlik avı saldırılarına karşı bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz Maldiv tatili mesajı ile bir kurgu oluşturduk. 130 bin kişinin tarafımızca oluşturulan tuzak linke tıkladığını gördük. Bu linki oluşturan biz değil de saldırganlar olsaydı, 130 bin kişi onların tuzağına düşmüş olacaktı. Şu anki şartlarda ise daha fazla kişinin bu tür tuzaklara düşme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığımız araştırmalarda Türkiye´deki internet kullanıcılarının yüzde 80´inin e-posta güvenliği, güçlü parola kullanma, kişisel verilerini koruma gibi temel siber güvenlik tedbirleri açısından bilinçsiz olduğunu tespit ettik. `Herkes için siber güvenlik´ isimli sosyal sorumluluk projemizi başlattık. Bu, internete dokunan herkesi hedefleyen ücretsiz ve online eğitim projesidir. herkesicinsiberguvenlik.net adresinden bu eğitime ulaşılabilir. Bu projeyle bir yıl içerisinde en az 100 bin kişiye ulaşmayı, halkımızın siber farkındalığını artırmayı ve daha güvenli bir dijital geleceğe katkı yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu."SİBER GÜVENLİK ZAFİYETLERİNİN YÜZDE 99´U İNSAN HATALARINDAN KAYNAKLANIYOR"Siber güvenlik zafiyetlerinin yüzde 99´unun insan hatalarından kaynaklandığını ifade eden Hintoğlu şöyle konuştu:"Siber güvenlik hem bireysel hem de ulusal güvenlik açısından temel bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Biz de yüzde 100 yerli olan Berqnet Firewall siber güvenlik ürünlerimizin erişilebilir olmasına çok önem veriyoruz. Ülkemizin her noktasında bu ürünleri sunuyoruz ve yenilikçi siber güvenlik çözümlerimizi hızla geliştirmeye, yurt dışında da yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Siber güvenlik zafiyetlerinin yüzde 99´u insan hatalarından kaynaklanıyor. Düşünülmeden tıklanan bir link, açılan bir dosya ya da doldurulan bir form telafisi çok zor olan maddi ve manevi kayıplara yol açabiliyor. Bazı temel tedbirlere uyulması çok önemli. İnternet ve sosyal medya üzerinde gördüğünüz çok cazip tekliflere şüpheyle yaklaşmalısınız. Hediye tatil, çekilişle araba, çekilişle ev gibi teklifler sizin bilgilerinizi çalmaya yönelik olabilir. İlk defa gireceğiniz bir web sitesine, kişisel bilgilerinizi, ev adresinizi ve kredi kartı bilgilerinizi kesinlikle girmemelisiniz. İnternet alışverişlerinde limiti düşük sanal kredi kartları kullanmalısınız. Yurt dışı işlemleri gerekmedikçe kapatmalısınız."

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Merkez DHA

2021-05-26 10:58:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.