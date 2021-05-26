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Kocaeli'de play-off heyecanı! Ezeli rakiplerin final mücadelesi öncesi sokaklar bayraklarla donatıldı Ezeli rakiple final maçı öncesinde Kocaelispor taraftarı büyük heyecan yaşıyor

İHA

Kocaeli'de play-off heyecanı! Ezeli rakiplerin final mücadelesi öncesi sokaklar bayraklarla donatıldı Ezeli rakiple final maçı öncesinde Kocaelispor taraftarı büyük heyecan yaşıyor

Kocaeli'de TFF 2. Lig Playoff Finali heyecanı yaşanıyor. Kocaelispor'un ezeli rakip Sakaryaspor ile oynayacağı final mücadelesi öncesi kentte sokaklar takımın bayraklarıyla donatıldı.
Uzun zamandır TFF 1. Lig'den uzak kalan Türk futbolunun iki köklü ve ezeli rakibi Kocaelispor ve Sakaryaspor’un karşı karşıya geleceği playoff final maçı futbolseverler tarafından merak ve heyecanla bekleniyor. Yıllardır Süper Lig’de yer almanın hayalini kuran taraftarlar, Kocaelispor'un 1. Lig’e yükselmek için 28 Mayıs Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sakaryaspor ile mücadele vereceği playoff finalinin heyecanını yaşıyor. Final maçı öncesinde Kocaeli’de cadde ve sokaklar Kocaelispor bayrakları ile donatıldı. Finalde Sakaryaspor ile karşılaşmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Kocaelispor taraftarları, 1. Lig'de yer almak istediklerini dile getirdi.

“Sakarya’yı yeneceğimizi düşünüyoruz”
TFF 1. Lig’e yükselmeye yaklaştıkları için çok heyecanlı olduklarını ifade eden Kocaelispor taraftarı Burak Aydemir, “Çok güzel bir müsabaka izledik Kocaelispor ve Hekimoğlu arasında. Özellikle son 15 dakikanın ciddi heyecanla geçtiği bir müsabakaydı. Tabii, finale çıkmamız bizim için çok güzel oldu, üstüne ezeli rakibimiz Sakarya ile eşleşmemiz de pastanın üzerindeki adeta çilek oldu. Finale çıktık. Güzel bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Kocaelispor hem taraftarı ile birlikte hem şehir olarak çok köklü ve güzel bir kulüp. Aynı şekilde Sakarya da köklü ve önemli kulüplerimizden bir tanesi. Tabii ki onlarla finalde karşılaşmak bizim için ekstra bir güzellik sağladı. Umarım üst tarafa çıkan biz oluruz, 1. Lig'de biz mücadele ederiz. Büyük ihtimal zaten Sakarya’yı yeneceğimizi de düşünüyoruz” dedi.

“Layık olduğumuz yerde futbolumuzu sergileyeceğiz”
Çocukluğundan beri taraftarı olduğu Kocaelispor’un Sakaryaspor ile finalde mücadele edecek olmasının kendisini sevindirdiğini belirten Berkan Tankaz, “Biz bu takımı amatörken sevmeye başladık. Şu an Allah’ın izniyle 3. Lig'de şampiyon olduk, 2. Lig'de de playoff’lardan üst lige çıkmaya çalışıyoruz. Ligin sonuna geldik. Finalde Sakaryaspor ile oynayacağız. Bizim komşu takımımız, aynı renklere gönül verdik. Onlar da çıkmak istiyor, biz de çıkmak istiyoruz. Bu rekabetin dozu artmadıkça çok güzel bir rekabet, ben hoşlanıyorum. Onlar bizi yükseltiyor, biz onları yükseltiyoruz. Finalde inşallah gönlüm Körfez’imden yana. Skor da vereyim, 21 alırız diyorum. Kocaeli’ye inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Buradan futbolcu ağabeylerime sesleniyorum, onlar da inansın tüm şehir arkalarında, sıkıntı yok. İnşallah bu yıl çıkacağız, ondan sonraki yıl da çıkacağız, layık olduğumuz yerde futbolumuzu sergileyeceğiz. El mi yaman, bey mi yaman? Alayına hodri meydan diyorum” diye konuştu.

“Bizim bu şampiyonluğa onlardan daha fazla ihtiyacımız var”
Bir diğer Kocaelispor taraftarı Alper Gündaş isimli vatandaş ise, “43 yaşındayım, 43 senedir de Kocaeli’deyim. Finalde Sakaryaspor ile eşleşmemiz de bizim için sürpriz ve artı bir mutluluk yaşatıyor. Çünkü biliyorsunuz Sakarya bizim ezeli rakibimiz, yıllarca aramızda büyük bir çekişme vardı. Bu çekişmeyi onları yenerek, şampiyonluğu alarak taçlandırmayı düşünüyoruz. Şimdiden başarılar diliyorum tüm Kocaeli halkına, İzmit halkına. Kader bizi Sakaryaspor ile yüz yüze getirdi. Sonuçta biz onlarla ezeli rakibiz. Onları ezerek, onları yenerek, şampiyon olmak bize daha fazla onur ve gurur verecek. İnşallah Kocaelispor’um başarılı bir şekilde alnının akıyla bu finali verir ve Sakaryasporlular da burada gereken dersi alırlar. Arada kardeşlik olsun, barış olsun istiyoruz ama sonuçta şunu biliyoruz, bizim bu şampiyonluğa onlardan daha fazla ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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