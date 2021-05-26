FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, FETÖ/PDY´nin Türk Silahlı Kuvvetleri´ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY´nin TSK´daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Bugün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-05-26 12:19:33



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