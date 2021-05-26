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Epilady Kişisel Bakım Salonu Kurucusu Nuriye Hagi Atak “2022 için şube açma taleplerini değerlendiriyoruz”

İHA

Epilady Kişisel Bakım Salonu Kurucusu Nuriye Hagi Atak “2022 için şube açma taleplerini değerlendiriyoruz”

Sultanbeyli’de ilk, Kocaeli Gebze’de de ikinci şubesini açan Epilady Kişisel Bakım Salonu Kurucusu Nuriye Hagi Atak, “Pandemi sürecinde özellikle güzellik merkezlerine olan ilgi arttı ve İstanbul’un çeşitli ilçelerinden şube talepleri gelmeye başladı. Bu yüzden 2022 için yeni şube açma ile ilgili değerlendirme sürecindeyiz” dedi.
Pandemi sürecinde güzellik merkezlerine olan ilginin arttığını ve İstanbul’un çeşitli ilçelerinden şube talepleri gelmeye başladığını açıklayan Epilady’nin kurucusu ve aynı zamanda Sultanbeyli İş Kadınları Yönetim Kurulu Başkanı olan Nuriye Hagi Atak, “Gelen şube isteklerini değerlendiriyoruz. 2022 için yeni bir şube açma planımız var. Ama bunun hangi ilçede olacağına henüz karar vermedik. Fizibilite çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca pazar araştırmaları ve işimizin en yüksek hacimle icra edilebileceği bir ilçe olması bizim için önemli bir kriter. Başarı için ön araştırma yapmak şart” dedi.
2015 yılında İstanbul’un yıldızı parlayan semtlerinden olan Sultanbeyli’de ilk şubesini açan Epilady Kişisel Bakım Salonu, engellilere ve şehit ailelerine verdiği ücretsiz hizmet ile de sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Son dönemde randevuları ileri tarihlere almak zorunda kalmalarını, kişisel bakım salonunun sağlık kurallarına son derece dikkat etmesine ve insan merkezli bir hizmet benimsemelerine bağlayan Nuriye Hagi Atak “Bizim işimizde en önemli kriterlerden biri hijyendir. Hijyene dikkat edilmediği takdirde sonuçları oldukça ağır olabilir. Bu nedenle hijyen kalitesinde standartların çok üstünde hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin sağlığı bizim için maddiyattan çok daha önemli. İnsanı merkeze alan 5 farklı ödüle layık görülmüş bir müesseseyiz” şeklinde konuştu.
Her zaman randevu ile çalıştıklarını ifade eden Atak, “Bazı uzmanlarımız özel taleplerden dolayı iki şubemizde de çalışmalar yapmaktadır. Bu nedenle randevu almadan geldiğiniz takdirde istediğiniz her işlemi yaptırabilmeniz mümkün olamıyor. Epilady Kişisel Bakım Salonu özel hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilerimizden ricamız randevu almalarıdır” dedi.

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