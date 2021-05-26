Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, şehit oldu (3)

TOPRAĞA VERİLDİ
Yalova'da uygulama noktasında kaçan sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun (48) cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karaağaç Mahallesi'ne getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yalova Valisi Muammer Erol, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Yalova, Kocaeli ve Sakarya il emniyet müdürleri ile şehit Mustafa Emanetoğlu'nun ailesi, meslektaşları ve yakınları katıldı. Şehit polis memuru mahalle mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Dinçer AKBİR
2021-05-26 16:57:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.