Araçla üzerinden geçtiği köpek öldü, üzüntüsü kamerada

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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç sürücüsü, yolda yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Köpek ölürken, araçtan inen sürücü büyük üzüntü yaşadı.

Olay, dün, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi´nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, yol kenarında yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Sürücü aracı durdurarak aşağı inerken, acı içerisinde kıvranan köpeği görünce üzüldü. Köpek bir süre sonra öldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araç yolda yatan köpeğin üzerinden geçerken, acı içerisinde kıvranan köpeğin yanına iki köpeğin koşması, aracın durması ve inen sürücünün ellerine birbirine vurarak üzüldüğü görüldü.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2021-05-26 17:14:07



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