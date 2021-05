Köpeği ezip ölümüne sebep olan şahsa ceza kesildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçip ölümüne sebep olan şahsa idari işlem uygulandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs hafif ticari aracı ile seyir halindeyken yolda yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Sokakta bulunan diğer köpekler de can çekişen köpeğin yanına koşarak kaldırmaya çalıştı. Daha sonra köpeği ezdiğini anlayan sürücü, aracından inerek bir süre can çekişen köpeği izledi. Ezilen köpeğin ise bir süre sonra öldüğü öğrenildi.



Şahsa ceza kesildi

Olayın ardından görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla birlikte Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın bulabilmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında köpeği ezip ölümüne sebep olan kişinin M.K. isimli bir şahıs olduğu tespit edildi. Ekiplerce, M.K. isimli şahsa idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın yolda yatan köpeğin üzerinden geçmesi, diğer köpeklerin can çekişen köpeğin yanına koşması, sürücünün aracından inerek bir süre beklemesi görülüyor.

